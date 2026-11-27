StoriesOut publie le premier dictionnaire des relations presse : 93 mots pour comprendre comment naît une info

Les relations presse ont enfin leur dictionnaire. L’agence parisienne StoriesOut publie chez DashBook le Dictionnaire des relations presse, présenté comme le premier du genre. Il est disponible depuis le 20 octobre, pour 22 €.

Je l’ai entre les mains, et ce n’est pas le pavé austère qu’on pourrait craindre. Couverture en bandes bleues et orange, pleines pages illustrées, 150 pages en format broché. Bref, ça se feuillette autant que ça se consulte.

Que contient le Dictionnaire des relations presse ?

Le livre rassemble 93 entrées, d’« Affaires publiques » à « Zoom ». Elles sont rangées en six familles : acteurs et rôles, pratiques et usages RP, formats éditoriaux, notions médiatiques, pilotage narratif et mesure, dynamiques médiatiques. Le projet est d’abord né sur le blog de l’agence, sous forme de billets.

Chaque entrée suit ensuite le même découpage en trois temps. Une définition pose la notion, puis une partie utilité explique à quoi elle sert en relations presse. Enfin, un fun fact termine la page avec une anecdote du métier.

L’entrée « Lectorat » : définition, utilité et fun fact.

Lectorat contre audience, l’entrée qui parle à un média spécialisé

J’ai ouvert le mien à la lettre L, qui démarre sur une grande illustration. Juste en face, l’entrée « Lectorat » distingue deux notions qu’on mélange souvent. L’audience compte des visites, des vues et des impressions. Le lectorat, lui, dit qui lit vraiment, et avec quelle attention.

Pour une agence, c’est donc la différence entre viser gros et viser juste. Le fun fact enfonce le clou. Dans les médias spécialisés, les rédactions savent souvent qui les lit, même sans gros chiffres. Ça tombe juste pour un média comme Le Café Du Geek, qui écrit pour des passionnés depuis 2012.

Pour qui est fait ce dictionnaire des relations presse ?

StoriesOut vise d’abord les équipes de communication, mais aussi les élèves et les enseignants. Anne de Forsan de Gabriac a fondé l’agence en 2010. StoriesOut travaille aujourd’hui sur trois terrains : relations presse, SEO-GEO et influence. Sa présidente résume ainsi le point de départ du livre.

En dépit des crises que vivent les médias partout dans le monde, ils restent essentiels dans la visibilité et la crédibilité des marques. Anne de Forsan de Gabriac, présidente de StoriesOut

J’ajouterais un public : le fondateur de startup qui prépare son premier lancement. Bien souvent, il ne sait pas par quel bout prendre la presse. Le lecteur curieux, lui, y trouvera aussi les coulisses de l’info qu’il lit chaque jour.

Prix et disponibilité du Dictionnaire des relations presse

Le Dictionnaire des relations presse est vendu 22 € sur le site de l’éditeur DashBook. On le trouve également chez Amazon, à la Fnac et chez Cultura. Les librairies peuvent aussi le commander. Pour en savoir plus, StoriesOut lui consacre une page dédiée.

Notre avis : une bonne base, écrite côté agence

Ce Dictionnaire des relations presse a un point de vue assumé, celui de l’agence qui parle aux journalistes. Il explique donc comment travailler avec les médias, pas comment une rédaction fonctionne de l’intérieur. Et 93 entrées pour une première édition, c’est une base plus qu’une somme.

Le métier bouge vite, entre l’IA dans les outils de RP et la recherche qui passe par les assistants. Une deuxième édition aura donc de quoi s’étoffer. En attendant, c’est un bon point d’entrée pour qui débute ou veut parler la même langue que les journalistes.