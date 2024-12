Dites Adieu aux boissons sucrées avec le Ninja Blast ! Vos pauses quotidiennes réinventées

Marre des jus industriels et des boissons trop sucrées ? Eh bien, le Ninja Blast, petit blender révolutionnaire, va faire pétiller vos pauses quotidiennes ! En outre, léger, compact et performant, il a tout pour plaire. Offrez vous un moment de plaisir et de bien-être avec un smoothie maison ou un frappé ultra onctueux, où que vous soyez !

Ninja Blast, l’allié de votre vie active

Le Ninja Blast est un blender portatif, spécialement conçu pour tous ceux qui mènent une vie à 100 à l’heure. En effet, que vous soyez au bureau, à la salle de sport ou même en voyage, il vous accompagne partout. De plus, sa petite taille et son poids plume permettent de le glisser facilement dans un sac ou le porte-gobelet de votre voiture sans encombrement. Comme tous les autres produits de Ninja, la qualité et la praticité est au rendez-vous. Avec lui, fini le temps des encas industriels bourrés de sucre. Ainsi, place à des recettes « fait maison », saines et délicieuses, préparées en un rien de temps !

Des performances au top

Malgré sa taille réduite, ce produite de Ninja saura vous étonner par sa performance. En effet, ses puissantes lames mixent avec facilité tous types d’ingrédients, y compris les fruits congelés et les glaçons. Les smoothies, sauces de salades, marinades et autres boissons ne lui résistent pas.

Sans fil et rechargeable via un câble USB-C, le Ninja Blast est capable de réaliser jusqu’à 15 sessions de mixage avec une seule charge complète. Le cycle auto-nettoyant de 30 secondes optimise le nettoyage. Et pour couronner le tout, tous ses composants sont garantis sans BPA et passent au lave-vaisselle !

Détails techniques et où se le procurer

Le Ninja Blast est disponible en cinq coloris (bleu, cranberry, blanc, violet, noir) pour s’adapter à vos goûts esthétiques. En outre, il est référencé sous les codes BC151EUPR, BC151EUBK, BC151EUCR, BC151EUWH, BC151EUNV. De plus, fort d’une capacité de 530 ml et d’un poids de 0,79 kg, le blender portatif vous offre le parfait équilibre entre légèreté et contenance.

Vous pouvez vous le procurer sur le site de la marque ninja.fr pour 59,99€.

Offrez-vous un Ninja Blast et dégustez vos encas favoris où vous voulez, quand vous voulez ! Qu’attendez-vous pour redécouvrir le plaisir de manger sainement ? A votre tour de jouer !