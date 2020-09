DJI Osmo mobile 4, le nouveau stabilisateur magnétisant

Le DJI Osmo mobile 4 revient pour sa quatrième génération. La principale nouveauté par rapport à la version précédente vient des supports aimantés qui devraient permettre une meilleure maniabilité.

De nos jours, le smartphone s’utilise à la fois pour les photos mais aussi pour les vidéos. Cependant, un des points noirs de l’utilisation en mode vidéo reste la stabilisation. De nombreux fabriquant font des efforts importants de ce point de vue mais c’est loin d’être parfait. Les smartphones avec une bonne stabilisation native sont rares et ils sont dans le haut de gamme. C’est là qu’un stabilisateur 3 axes prend tout son sens. DJI, déjà très réputé pour ses drones, s’est lancé dans la commercialisation d’un modèle, l’Osmo mobile. La troisième génération était un succès, place à la quatrième.

Le DJI Osmo Mobile 4, successeur de l’Osmo Mobile 3

La traditionnelle pince n’est plus d’actualité, place aux aimants. Deux solutions : soit on colle un anneau magnétique au dos du smartphone pour le fixer à la volée selon les besoins, soit on utilise la bride métallique fournie dans la boîte. L’avantage de la première solution est de ne pas avoir à rééquilibrer le tout à chaque fixation comme c’était déjà le cas pour la V3. En revanche, il faudra faire avec l’anneau magnétique fixé en permanence sur le smartphone.

L’Osmo Mobile 4, quelques améliorations

De nouveaux moteurs équipent cette nouvelle version. Selon DJI, ils améliorent encore la motricité entre l’appareil et le smartphone. Bien que la durée de vie de 15 heures soit identique à la V3, il faut compter 2h30 pour une recharge complète. Les dimensions sont quasiment les mêmes et il conserve son format pliable. L’application smartphone Mimo est toujours d’actualité et permet de connecter l’Osmo mobile en Bluetooth.

Un mode « zoom dynamique » fait son apparition, un zoom numérique réalisé dans la direction opposée du mouvement pour donner un effet cinéma. Une fonction vous permettra également de vous cloner ou de cloner l’un de vos sujets qui pourra apparaître plusieurs fois dans le cadre.

Le mode ActiveTrack a été amélioré. Il permet de suivre automatiquement les sujets en déplacement. Cette version reconnaît plus précisément les enfants et les animaux domestiques Les précédents modes de shooting sont toujours présents (Hyperlapse, Timelapse).

Prix et disponibilité

L’Osmo mobile 4 est d’ores et déjà commercialisé. Il est livré avec un support de bague magnétique, un étui de transport, une pince magnétique et un trépied.