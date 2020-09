Lenovo dévoile une nouvelle gamme de PC intelligents

En cette période de rentrée 2020, c’est l’opportunité pour de nombreux constructeurs de brader les prix de leurs ordinateurs : c’est le moment où tous les étudiants et professionnels qui en ont besoin achètent un ordinateur portable. C’est aussi l’occasion pour Lenovo de dévoiler sa nouvelle gamme Yoga, qui se veut plus performante, élégante et spécialement plus intelligente.

Yoga, pour tous les goûts

Cette année, Intel a commencé à fournir ses nouvelles puces de 10ème génération. D’ailleurs, de nombreux fabricants tels que Dell les ont déjà implémentés dans les ordinateurs présentés cette année. Plus puissants et moins énergivores, ils supportent également l’optimisation par Intelligence Artificielle. C’est ce que propose ainsi Lenovo dans sa gamme Yoga 2020 : des ordinateurs boostés par IA pour une gestion plus intelligente et efficace des ressources.

Lorsque l’on dévoile de nouvelles machines, on veut que tout le monde y trouve son compte. Aussi, ils ont tous des configurations assez différentes pour convenir à de nombreux usages :

Ordinateurs portables Yoga

1 – Lenovo Yoga Slim 7i : Métal ; écran en verre : caméra Infrarouge ; 13,3 pouces : 13,9 mm d’épaisseur ; 1,23 Kg : Processeur Intel 10è gen ; 16 Go LPDDR4X de RAM : 1 To SSD M.2 : ratio écran de 91% 100% RVB et Dolby Vision ; Certifié pour la protection contre la lumière bleue : Hauts parleurs Harman / Dolby Atmos ; Batterie de 50 WHr (~16 heures) avec charge rapide : bluetooth : Thunderbolt type-C ; Wifi 6 : Disponible en Argent clair ou Gris fer.

Lenovo Yoga Slim 7i – Light Silver

2 – Lenovo Yoga Slim 7i Pro : 14 pouces ; Windows Hello et caméra Infrarouge ; Processeur Intel 10è Gen : jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR4X ; Batterie de 61 WHr (~18 heures) avec charge rapide ; écran grand angle 2,8K / luminosité 400 nits / rafraichissement de 90 Hz / 100% RVB / Dolby Vision / Dalle en verre en option : Certifié pour la protection contre la lumière bleue ; Hauts parleurs Harman / Dolby Atmos : Wifi 6 : Thunderbolt 4 ; Argent clair ou Gris ardoise

Lenovo Yoga Slim 7i Pro

3 – Lenovo Yoga Slim 7 Pro : 14 pouces ; 14,6 mm d’épaisseur : 1,45 Kg ; Windows Hello et caméra Infrarouge : Processeur AMD Ryzen série 4000, jusqu’au Ryzen 9 4900H ; Jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 : GPU AMD Radeon ; Batterie jusqu’à 17 heures / Charge rapide (15 min pour 2 heures) ; pavé tactile 33% plus large : touches du clavier en forme de dôme ; Dalle en verre en option : Argent clair ou Gris ardoise.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro

Convertibles

4 – Lenovo Yoga 7i : convertible 2 en 1 ; 14 et 15,6 pouces (pavé numérique sur le plus grand) ; 1,83 Kg (15 pouces) / 1,43 Kg (14 pouces) : Processeur Intel 10è Gen pour le 15 pouces ; Batterie de 71 WHr (~16 heures) ; écran tactile full HD / Dolby Vision : X2 Thunderbolt 4 ; 16 Go DDR4 : 1 To SSD M.2 ; Son Dolby Atmos : Lecteur d’empreintes digitales : Stylet en option : Gris ardoise et Noir Lenovo Yoga 7i

Lenovo Yoga 7i

5 – Lenovo Yoga 6 : convertible : 13,3 pouces ; 1,32 Kg : métal et revêtement tissu ; CPU AMD Ryzen 7 4700U : GPU AMD Radeon ; Jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 : 1 To SSD M.2 ; Batterie de 60 WHr (~18 heures) : écran tactile Full HD / Luminosité de 300 nits ; Son Dolby Atmos : Stylet optionnel : Lecteur d’empreintes

Lenovo Yoga 6

Nous avons donc le tour des ordinateurs portables, cependant Lenovo ne s’arrête pas là : un mini-pc fixe, un casque audio sans fil et une souris sans fil sont de la partie.

Audio et bureautique

6 – Ideacentre mini 5i : mini-pc de bureau ; CPU Intel de i3 à i7 10è Gen ; de 4 à 32 Go de RAM DDR4 ; de 126 Go à 2To HDD / SSD.

Lenovo Ideacentre mini 5i

7 – Lenovo Yoga ANC Headphones : casque audio sans fil ; Autonomie de 14 heures ; Micro intégré ; Bluetooth 5.0 / SBC / AAC / aptX / aptXLL / HP1.7 / mSBC ; câble inclus.

Yoga ANC Headphones

8 – Lenovo Yoga Mouse : souris sans fil avec pointeur laser intégré – Bluetooth 5.0 – Capteur optique – Autonomie de 2 mois.





L’IA, la grosse nouveauté des Yoga

Alors, comment Lenovo est-ce que utilise l’intelligence artificielle, la grosse nouveauté de cette année ? Au service de l’utilisateur, son but principal est donc d’ajouter des fonctionnalités pour améliorer son expérience et lui faciliter les choses. Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, contribue à améliorer son confort et répond aux questions ou consignes vocales. Aussi, la gestion de l’autonomie est dynamique et s’adapte à l’utilisation pour optimiser sa durée de vie. En revanche réservée au Yoga Slim 7i Pro, cette même fonctionnalité s’adapte au refroidissement intelligent et s’étend aux quatre autres modèles. L’Intelligent Cooling permet selon Lenovo d’améliorer de 20% les performances et l’autonomie en comparaison avec l’ancienne génération de processeurs. Aussi, il suffit d’un clic pour passer en mode « performances optimales » ou « discret » avec Lenovo Q-Control.

Fonctionnalités Lenovo

Certaines fonctionnalités sont communes à tous les modèles, mais d’autres sont réservées aux plus haut de gamme. Voici leur liste :

Assistant vocal Alexa : l’assistant vocal d’Amazon embarqué.

: l’assistant vocal d’Amazon embarqué. Lenovo Vantage Smart Performance Service : l’outil tout en un de Lenovo contre les menaces et la gestion de son ordinateur. Pour une assistance technique automatisée avancée, il faudra donc s’abonner à Lenovo Prenium Care .

l’outil tout en un de Lenovo contre les menaces et la gestion de son ordinateur. Pour une assistance technique automatisée avancée, il faudra donc s’abonner à . Super Resolution : possibilité d’augmenter la qualité du contenu vidéo jusqu’à FHD 1080p grâce à l’IA.

possibilité d’augmenter la qualité du contenu vidéo jusqu’à FHD 1080p grâce à l’IA. Gestion des performances intelligente : sur tous les modèles, mais plus poussée sur le Yoga Slim 7i Pro.

sur tous les modèles, mais plus poussée sur le Yoga Slim 7i Pro. Windows Hello : seulement disponible sur les modèles haut de gamme : Yoga Slim 7i, Slim 7i Pro et Slim 7 Pro.

