DOOGEE AI surprend au MWC 2026 avec des innovations puissantes

Le MWC 2026 approche et DOOGEE AI promet de révolutionner le monde de l’exploration numérique. À Barcelone, la marque présente un écosystème complet, mêlant téléphones intelligents, tablettes puissantes et accessoires innovants. Cet événement est l’occasion parfaite pour découvrir comment DOOGEE repousse les limites de la technologie.

L’intelligence artificielle DOOGEE au service de l’exploration

DOOGEE AI ne se contente pas de suivre la tendance, elle l’impose. Son AI Concept Phone introduit une IA “visible” et interactive. L’utilisateur peut voir son assistant afficher des émotions selon la batterie. L’IA analyse instantanément vos documents et traduit en temps réel. De plus, le casque d’écoute avec caméra IA offre des vidéos mains libres grâce à la stabilisation EIS, la caméra 8MP et l’enregistrement HD 2K.

Des accessoires connectés innovants pour tous les profils

DOOGEE s’adresse à tous, même aux sportifs et aux familles. Les vêtements intelligents comme le BoneBeat Run Digital affichent l’autonomie en LED. Le BoneBeat Swim Ray sécurise les nageurs grâce à son éclairage et son étanchéité. Les enfants ne sont pas oubliés, avec la série Anyscene pour des appels vidéo HD et une localisation GPS précise. Les athlètes professionnels bénéficient d’appareils dotés de GPS avancés et d’une autonomie de quinze jours.

Accessoires pour coureurs, nageurs et enfants

Cartes hors ligne et GPS pour pros

Sécurité et robustesse pour toute la famille

Des téléphones robustes et urbains pour des usages professionnels

DOOGEE innove encore avec des téléphones adaptés à tous les environnements. Le S300 Plus Thermal fournit une imagerie thermique HD et une vision nocturne. Le V Max 2 Pro, surnommé “roi de la batterie”, propose une incroyable capacité de 22 000 mAh. Pour rester connecté partout, le Fire 7 Ultra combine walkie-talkie Bluetooth et robustesse. Les voyageurs d’affaires apprécieront le B10 Pro, élégant et résistant, équipé d’un écran 120Hz et d’une batterie silicone-carbone.

Les nouvelles tablettes DOOGEE pour travailler partout

Même sous la tente ou au bureau, DOOGEE propose des tablettes polyvalentes. La Tab E3 Max (14”) est idéale pour le cinéma portable grâce à son écran 2.1K et sa batterie longue durée. Pour plus de performance, la Tab G6 Max (13,4”) sous Android 16 transforme tous les espaces en véritable bureau mobile.

En résumé, DOOGEE AI change la manière dont nous explorons et travaillons. Son écosystème apporte robustesse, innovation et praticité à tous les utilisateurs. Rendez-vous au MWC 2026 pour une expérience technologique inédite !

