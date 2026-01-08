Actualités

Doosan Robotics impressionne au CES 2026 avec ses robots IA primés

Doosan Robotics dévoile au CES 2026 des solutions robotiques IA innovantes et primées.

Doosan Robotics crée l’événement au CES 2026 à Las Vegas en présentant ses nouvelles solutions de robotique collaborative alimentées par l’IA. Avec des innovations déjà primées, la marque affirme son leadership mondial. Découvrez comment ces robots automatisent des tâches industrielles complexes pour plus d’efficacité et de sécurité.

La solution Scan & Go, une innovation primée au CES 2026

Au cœur du stand Doosan Robotics, la solution Scan & Go attire tous les regards. Ce robot autonome, récompensé par deux prix de l’innovation au CES, repousse les limites de la réparation industrielle. Grâce à une intelligence artificielle avancée, il analyse en temps réel des pièces complexes. Ensuite, il adapte ses mouvements pour réaliser des tâches de ponçage ou de meulage avec une précision inégalée.

Son déploiement sur des structures volumineuses—comme les fuselages d’avions ou les pales d’éoliennes—prouve son adaptabilité. L’automatisation réduit ainsi les besoins en main-d’œuvre et améliore la sécurité sur site.

Automatisation intelligente : réparation et dépalettisation IA

Doosan Robotics va plus loin en présentant une solution de dépalettisation intelligente. Cette innovation utilise des algorithmes IA modernes pour reconnaître, trier et déplacer des boîtes en temps réel. Elle évite les obstacles et optimise chaque mouvement sans nécessiter de modélisation complexe.

  • Reconnaissance des objets par vision 3D
  • Planification autonome des trajectoires
  • Adaptation immédiate du robot aux imprévus

Cette automatisation rend les environnements logistiques plus flexibles et efficaces. Les entreprises peuvent ainsi gagner du temps tout en améliorant la sécurité.

Des robots collaboratifs pour optimiser la production industrielle

Grâce à l’intégration étroite du matériel intelligent et d’un logiciel IA performant, Doosan Robotics propose aujourd’hui des solutions complètes, prêtes à l’emploi. L’installation rapide garantit un démarrage immédiat. En associant plusieurs robots, les sites de production profitent d’une coordination parfaite des tâches et d’une performance accrue.

La marque poursuit sa stratégie d’innovation, annonçant déjà l’arrivée prochaine d’une solution de palettisation IA. Les entreprises de secteurs variés, de l’automobile à la logistique, peuvent compter sur ces robots pour répondre à leurs enjeux quotidiens.

En conclusion, Doosan Robotics confirme sa place de leader grâce à ses solutions robotiques intelligentes. Avec ses robots collaboratifs et son expertise en IA, la marque révolutionne la production industrielle. Les innovations présentées au CES 2026 montrent une nouvelle voie vers plus d’efficacité, de sécurité et de compétitivité dans l’industrie du futur.

