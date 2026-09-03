Dreame à l’IFA 2026 : leadership en Europe, naissance de Dreame Group et deux nouvelles catégories

À Berlin, Dreame profite de l’IFA 2026 pour dérouler son bilan européen. La marque revendique une croissance de 91 % de son chiffre d’affaires sur le premier semestre 2026, après une année 2025 déjà en hausse de 103 %. Surtout, elle confirme sa place de numéro un des aspirateurs robots en Europe.

Un ancrage européen qui se renforce

Dreame est aujourd’hui présente dans plus de 120 pays et s’appuie sur plus de 10 000 points de vente dans le monde. En Europe, la marque continue d’ouvrir ses propres boutiques : elle vise 23 flagships d’ici fin 2026, avec de nouvelles adresses à Barcelone, Rome, Zurich et Oberhausen. Plus de cinq millions de foyers européens possèdent déjà un produit maison, et l’entreprise revendique plus de 14 000 demandes de brevets dans le monde.

Le cœur de métier, lui, ne faiblit pas. Sur les aspirateurs robots, l’entreprise annonce 39,5 % de parts de marché en Europe de l’Ouest, avec des positions parfois écrasantes selon les pays.

Les parts de marché de Dreame sur les aspirateurs robots, par pays (S1 2026).

Marché Parts de marché (robots) Belgique 68 % Suisse 49 % Italie 44,2 % Pays-Bas 42,8 % Allemagne 38,4 % France 33,5 % Espagne 23 % Royaume-Uni 19,3 % Europe de l’Ouest 39,5 %

Dreame Group, l’imprimante 3D et la caméra d’action

Autre annonce de ce salon : la création de Dreame Group, une nouvelle identité corporate qui réunit les marques Dreame, MOVA et NAVEE sous un même toit technologique. L’idée affichée est de mutualiser la R&D et l’ingénierie pour aller plus vite. En clair, une structure de groupe pour accompagner une gamme qui déborde largement du ménage.

Car Dreame ouvre aussi deux nouveaux chantiers : l’impression 3D et la caméra d’action. Deux univers loin du robot aspirateur, mais fidèles à la stratégie maison : empiler les catégories autour de l’idée de « libérer du temps ».

Ce qu’il faut retenir

Dreame arrive à l’IFA 2026 en position de force sur son cœur de métier, l’entretien des sols, et s’en sert comme tremplin. Le lancement de Dreame Group et l’entrée sur deux marchés supplémentaires traduisent une ambition claire : devenir un écosystème complet plutôt qu’un spécialiste du ménage. Reste à voir si cette expansion tous azimuts se fera sans diluer ce qui a fait le succès de la marque.