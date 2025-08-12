EDGX réussit une levée de fonds et propulse l’IA spatiale

La technologie spatiale évolue rapidement, et la Belgique se distingue. EDGX, une startup gantoise, vient de marquer un tournant décisif. Elle annonce une levée de 2,3 millions d’euros pour accélérer le calcul IA à bord des satellites. Cette actualité promet d’améliorer la gestion des données spatiales, un enjeu crucial pour beaucoup d’acteurs.

EDGX lève 2,3 millions d’euros pour booster l’IA spatiale

Grâce à ce nouveau financement, EDGX vise l’expansion de ses activités et l’accélération du lancement commercial de son ordinateur edge. Ce tour de table réunit plusieurs acteurs majeurs, comme imec.istart future fund et le Flanders Future Tech Fund. Ce soutien financier montre la confiance accordée à la jeune pousse belge et à son ambition d’apporter l’intelligence artificielle directement dans l’espace.

Une avancée majeure : l’ordinateur Sterna à bord des satellites

Le produit phare, EDGX Sterna, change la donne pour le secteur spatial. Cette unité de traitement de données, très performante, est équipée de la technologie NVIDIA. Elle permet aux satellites d’exécuter des algorithmes complexes directement en orbite. Ainsi, le traitement s’effectue en temps réel, sans envoyer les données brutes vers la Terre. On gagne en efficacité, en rapidité et en sécurité.

Un partenariat stratégique et une mission avec SpaceX en 2026

En plus du financement, EDGX a signé un accord commercial d’1,1 million d’euros avec un exploitant de satellites. Mieux encore, la startup annonce une première démonstration en orbite. Celle-ci aura lieu lors d’une prochaine mission du lanceur Falcon 9 de SpaceX, prévue en février 2026. Cette collaboration place la société belge parmi les acteurs innovants de l’industrie spatiale mondiale.

L’ambition d’EDGX : des données traitées en temps réel dans l’espace

L’objectif est simple : fournir des ordinateurs edge IA rapides et fiables pour l’espace. Pour y parvenir, EDGX mise sur sa solution logicielle SpaceFeather. Celle-ci rend les opérations satellites autonomes et résilientes, même face aux dangers de l’espace. Les opérateurs satellites profitent ainsi d’un accès aux données et à l’analyse en temps réel pour agir plus efficacement.

En résumé, EDGX mise sur l’innovation et la rapidité pour révolutionner le secteur spatial. Grâce à ce financement et à ses nouveaux partenariats, la startup confirme sa place de leader européen du calcul IA embarqué. Bientôt, satellites et opérateurs pourront compter sur des traitements de données immédiats pour prendre des décisions cruciales directement depuis l’orbite.

Lisez notre dernier article tech : Révolution GPT-5 : Profitez d’une IA bluffante et enfin fiable !