Erica : le thriller interactif disponible sur le PSN

Erica ce nom ne vous dit peut-être rien ? Pourtant, c’est lors de la Paris Game Week de 2017 que Sony avait commencé à teaser dessus sans en dire plus sur ce nouveau jeu. Deux années ont passé et de l’eau a eu le temps de coulé sous les ponts, Erica est réapparue comme par magie lors de la Gamecom de cette année que le jeu a refait surface.

Erica c’est quoi alors ?

Erica est un thriller interactif créé et développé par FlavourWorks pour la PlayStation 4 dans lequel vous devez via la manette ou un téléphone intelligent, interagir afin de réaliser une action ou de faire un choix de dialogue afin d’avancer dans le jeu. Le personnage d’Erica est amnésique, il va donc falloir partir à la recherche de son passé et découvrir l’identité de l’assassin de son père sous un air de musiques composées par Austin Wintory.

Bien évidemment, comme tout jeu avec des choix de dialogues, nous avons droit à plusieurs fins. Alors nous vous conseillons de prendre un grand souffle et faire le bon choix !

Afin de rattraper le temps perdu, le jeu est d’ores et déjà disponible en téléchargement sur le PlayStation Store pour la petite somme de 9,99 €, l’application est également téléchargeable sur l’Apple Store et le Google Play Market dès maintenant.

Retrouvez notre test d’un autre jeu PS4 ici.