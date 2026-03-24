Eternity.Photos : une solution unique pour préserver vos souvenirs précieux

Conserver des photos sur le long terme est un vrai défi à l’ère du numérique. Face à ce constat, Eternity.Photos propose une solution unique : garantir la survie de vos souvenirs pour les siècles à venir. Ainsi, découvrons ensemble comment la startup rend l’archivage photo accessible et sécurisé pour tous.



Avec Eternity.Photos, vos images ne dépendent plus de disques durs fragiles ou de serveurs éphémères. L’entreprise transforme chaque photo en film analogique testée pour durer au moins 1 000 ans. Les petits moments de vie, mariages ou naissances, méritent d’être préservés, bien après la disparition de la technologie utilisée aujourd’hui. Chaque cliché est précieux, c’est pourquoi Eternity.Photos s’engage à leur offrir une nouvelle vie.

Un procédé d’archivage unique dans une montagne arctique

La méthode est simple mais révolutionnaire :

Vous chargez jusqu’à 20 photos sur la plateforme. Un forfait unique règle l’archivage, sans abonnement. Les images sont converties en films d’archives. Les bobines sont scellées dans une montagne du Svalbard, en Norvège. Un certificat de dépôt atteste la mise en sécurité de vos souvenirs.

Chaque film contient un code QR, permettant d’identifier vos images dans plusieurs siècles, sans base de données électronique.

Sécurité, confidentialité et héritage pour les générations futures

Eternity.Photos protège vos photos mais aussi votre vie privée. Aucune création de compte n’est nécessaire. Il n’existe pas de traçage. La confidentialité est garantie dès le départ. L’accès se fait par certificat, pas besoin de mot de passe. Vos descendants pourront retrouver vos souvenirs, même dans un futur technologique très différent. C’est aussi un cadeau émouvant à léguer pour les générations futures.

Face à l’obsolescence des supports numériques, Eternity.Photos propose une réponse audacieuse et rassurante. Sceller ses souvenirs dans la glace, c’est offrir à sa famille une trace éternelle. Avec cette innovation, vos moments inoubliables traverseront le temps, loin du risque d’oubli numérique.

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