Eurotech lance des serveurs d’IA générative ultra performants

Eurotech, un leader de l’intelligence artificielle des objets, dévoile une nouvelle gamme de serveurs d’IA générative. Ces serveurs, optimisés pour NVIDIA AI Enterprise, offrent sécurité et flexibilité. Ils répondent aux divers besoins des entreprises en matière d’IA.

présentation de la nouvelle gamme de serveurs d’IA Eurotech

La nouvelle gamme de serveurs d’Eurotech couvre une large gamme de performances. Des modèles d’entrée de gamme aux performances ultimes, les entreprises peuvent trouver un serveur adapté à leurs besoins. Ces serveurs sont capables de prendre en charge différents modèles d’IA générative, y compris les grands modèles de langage (LLM).

optimisation pour NVIDIA AI Enterprise et ses avantages

Les serveurs sont entièrement compatibles avec la plateforme NVIDIA AI Enterprise. Cela inclut l’intégration parfaite avec NVIDIA NIM et NVIDIA Metropolis microservices. Ces intégrations optimisent l’inférence pour divers modèles d’IA. De plus, elles facilitent le développement de solutions comme des chatbots ou des agents d’IA visuels. Les entreprises peuvent désormais développer des modèles spécifiques à leurs besoins.

applications pratiques et cas d’utilisation des serveurs

Eurotech a démontré les applications pratiques de ses serveurs avec un agent LLM open-source. Cet agent agit comme un copilote, tirant parti de la génération augmentée de récupération (RAG). Il utilise NVIDIA AI Enterprise et des frameworks open-source comme Llama Index. L’agent transforme les manuels et documents internes en un tuteur intelligent. Cela facilite l’intégration des employés et les demandes des clients.

sécurité et gains pour les entreprises avec Eurotech

Un des avantages clés de ces serveurs est la sécurité des données. En conservant les données sensibles au sein de l’infrastructure de l’entreprise, les entreprises réduisent les risques de fuites de données. De plus, cette solution permet des économies significatives par rapport aux alternatives basées sur le cloud. Les entreprises peuvent ainsi améliorer leur productivité tout en protégeant leurs données.

Grâce à cette nouvelle gamme de serveurs, Eurotech offre aux entreprises des solutions d’IA puissantes, sécurisées et flexibles. Les serveurs optimisés pour NVIDIA AI Enterprise aident les entreprises à relever les défis les plus complexes en matière d’IA. Eurotech continue à innover et à fournir des outils de pointe pour le développement des modèles d’IA.

