Evil Dead : le quatrième film en développement

Parmi les plus grandes sagas du cinéma d’horreur figure la saga Evil Dead. Célèbre pour son humour noir, elle a eu droit à trois films sortis en 1981, 1987 et 1992, tous réalisés par Sam Raimi. Elle a aussi eu droit à un remake sorti en 2013 et à une série télévisée diffusée en 2015 intitulée Ash vs. Evil Dead. Et tout récemment, l’acteur phare de cette série, Bruce Campbell (qui campe le personnage de Ash), a fait une annonce au magazine Empire qui devrait ravir les fans de la saga…

Le projet de quatrième film actuellement en développement

Bruce Campbell a en effet dévoilé de nouvelles informations sur le quatrième Evil Dead annoncé en octobre dernier au Comic-Con de New York par Sam Raimi et dont Bruce Campbell sera le producteur (et non plus l’acteur principal). Il nous affirme que ce quatrième film est finalement en préparation. Il nous dévoile même le titre : Evil Dead Now. Bruce nous affirme également que Sam Raimi a déjà choisi quelqu’un pour la prendre en charge.

Il s’agit de Lee Cronin, un réalisateur irlandais spécialisé dans l’horreur. Avant cela, il avait écrit et réalisé en 2014 un court-métrage intitulé Ghost Train et en 2019 sortait son premier long-métrage, The Hole in the Ground. Evil Dead Now sera donc son deuxième long-métrage, qu’il écrira et réalisera.

Lee Cronin

Bruce Campbell affirme également que les films de la saga seront désormais indépendants et ne seront plus des suites :

À partir de maintenant, ils doivent se débrouiller seuls, en quelque sorte. Ce qui est bien. Et libérateur. Vous pouvez avoir différents héros ou héroïnes dans ce cas-là. Celui-là sera un petit peu plus dynamique… Nous voulons garder la saga à jour. Et le mantra, vraiment, est que nos héros et héroïnes sont juste des gens ordinaires. C’est ce que nous allons poursuivre. Bruce Campbell, Empire

Néanmoins, nous ne savons pas encore de quoi ce nouveau film parle. Mais c’est avec impatience que nous attendons les prochaines informations sur ce film…