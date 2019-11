Facebook change de nom pour devenir… !

Facebook, entreprise de Mark Zuckerberg, a décidé de changer son logo. Selon l’entreprise il est nécessaire de réaffirmer l’entreprise afin que l’on distingue bien celle-ci de son réseau social.

En lettre capitale, mais aussi en couleurs !

Bien que moqué sur les réseaux notamment par un tweet du fondateur de Twitter. L’entreprise a décidé de colorer son logo pour chaque application où l’entreprise sera présente.

En effet, sur l’application WhatsApp vous allez trouver « from FACEBOOK » en vert.

Même chose pour Instagram, mais en dégradé orange, rouge et violet, comme le logo de l’application.

D’accord, mais pourquoi ?

C’est pour ne pas confondre son réseau social et son entreprise du même nom que Mark Zuckerberg souhaite cette communication !

Le logo du réseau social et de la messagerie resteront identique et garderont le F bleu emblématique de l’entreprise.

Par ailleurs les autres produits développés ou propulsé par FACEBOOK, auront aussi droit au « from FACEBOOK ». Coloré en fonction de l’application ou du produit.

Ainsi, la plate-forme WorkPlace, ou même des produits comme l’écran connecté Portal et même casque de réalité virtuelle Oculus seront estampillés « from FACEBOOK ».

Par Antonio Lucio, directeur du marketing Ce changement de marque est un moyen de mieux communiquer notre structure de propriété aux personnes et aux entreprises qui utilisent nos services pour se connecter, partager, créer une communauté et développer leurs audiences.

Facebook défend son idée, et explique qu’il souhaite être le plus transparent possible envers les utilisateurs de ses divers services. C’est une démarche de communication. Attendons maintenant de voir si elle portera peut-être ses fruits !