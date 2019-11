En ces temps de rentrée et de fin d’année, un objectif commun trotte dans la tête de tout le monde. Pour certains celui de survivre à l’hiver qui arrive (RIP Ned Stark) mais pour d’autres éviter d’amasser les kilos des fêtes. Plus facile à dire qu’à faire, mais Poly (ex-Plantronics) nous aide dans ce challenge avec ses True Wireless Backbeat FIT 3200.

Personnellement j’ai profité de cet été pour reprendre cette bonne habitude. Transpirer en salle de sport ou en extérieur pour soulager son corps mais aussi son esprit. Il faut avouer que ça marche bien après quelques semaines. Il suffit de ça pour ancrer les habitudes dans sa routine, le seul souci est de s’armer pour les rendre agréables.

Plantronics BACKBEAT FIT 3200 Casque de sport Bluetooth 'True Wireless', In Ear, IP57, contour d'oreille, & Bass Boost, noir Entraînez-vous sans limites avec les écouteurs de sport sans fil True Wireless conçus pour vous offrir une expérience d'écoute unique à la salle de sport comme en extérieur. Vous voulez garder...

Les contours d'oreille souples, flexibles et ajustés garantissent un port confortable et restent en place pendant vos entraînements les plus rigoureux

Poly Backbeat FIT 3200 : Le sport en étant armé

J’ai tout d’abord commencé le sport avec des écouteurs basiques mais rien de convainquant. Comme disait T-800 « I’ll be back !« . Je me suis donc adressé à Poly qui m’ont fourni une paire de leurs derniers écouteurs, les Backbeat FIT 3200 :

Il ne m’aura pas fallu longtemps pour m’y adapter. En effet, ils changent grandement l’approche que l’on a du sport. Rien de plus agréable que des true wireless pour se mouvoir comme on le souhaite.

Bien heureusement, ils ne permettent pas uniquement de bouger plus librement. Découvrons ce qu’ils renferment…

Une boîte plutôt simple

Le coffret n’a rien de très extravagant, assez compact il va droit à l’essentiel. On y comprend tout de même les grands points forts du produit, une résistance à l’eau (transpiration et éclaboussures, n’allez pas à la piscine avec) et des écouteurs true wireless.

On retrouve donc la paire d’écouteurs bien au chaud dans leur étui de transport et de charge. Il n’est pas comme on peut le voir sur des AirPods ou sur la plupart des écouteurs true wireless. En effet le boîtier de charge dispose d’une fermeture éclair, impossible de l’ouvrir par mégarde ou en le faisant tomber.

Dans la boîte nous retrouvons également un câble de chargement ainsi que plusieurs embouts de tailles différentes pour adapter chaque écouteur à son oreille.

Design et boutons

Le design du produit est aussi simple, pas de fioritures comparé à son prédécesseur. On retrouve les arceaux permettant de soutenir l’oreille et le fameux design si reconnaissable des Backbeat FIT.

Quant aux boutons présents sur chaque écouteur, ils permettent les fonctions de base, décrocher un appel, changer de musique ou encore assistant vocal. Mais également depuis l’application Backbeat il est possible de les personnaliser.

Ainsi il sera possible de démarrer un chronomètre, sélectionner une playlist Spotify ou Apple Music et bien d’autres.

Des écouteurs qui nous coupent du monde ?

Il est important de préciser que cette version est une version intra-auriculaire fermée. Ce n’est pas comme le modèle FIT 3150 ou 3100 qui propose des intras semi-ouverts qui permettent de mieux entendre les bruits environnants.

Cette version fermée a une façon de résoudre le problème qui se pose par rapport aux écouteurs semi-ouverts. En effet il est plus agréable d’entendre les sons environnants lorsque l’on court par exemple.

Lorsque lorsque l’on souhaite rester connecté à notre environnement, il suffit d’ajuster le Sound Mix et le mode Awareness pour créer un mixage personnalisé. Le son s’adapte et permet d’entendre plus facilement les bruits environnants.

Néanmoins les embouts restent à isolation phonique et donc si l’on préfère être immergé durant ses séances, ils seront plus adaptés.

Une qualité sonore qui se fait ressentir

Les Backbeat FIT 3200 sont en tout points supérieurs au modèle 3100, et premièrement sur le son.

Ayant été un peu déçu du modèle précédent de par ses embouts, ceux là ne sont pas similaires. Il est important de noter que le son n’était pas le même notamment à cause des embouts semi-ouverts. Les fermés apportent selon moi ce qu’il manquait au modèle précédent.

Après, tout est une question de préférence, car un coureur préférera sûrement entendre les sons environnants.

L’égaliseur proposera quant à lui trois réglages via l’application Backbeat :

Balanced : équilibre des graves/médiums/aigus

: équilibre des graves/médiums/aigus Bright : Augmente les aiguës (musique classique ou voix)

: Augmente les aiguës (musique classique ou voix) Bass Boost : Accentue les basses (les playlist agressives fonctionnent à merveille avec)

Autonomie : Une place dans tous les sacs de sport

Le boîtier de recharge des écouteurs est emblématique de la gamme sport de chez Poly. Une fermeture éclair ainsi qu’un petit compartiment pour y ranger le mini (vraiment mini) câble de chargement.

En chiffres pour aller à l’essentiel, c’est 8 heures d’autonomie pour les écouteurs. L’étui de chargement permet de recharger 2 fois les écouteurs. On peut donc compter sur 24h d’écoute sans avoir à croiser une prise électrique.

Pour les plus pressés, en 15 minutes de charge, une heure et demi d’autonomie sera ajoutée.

Mon bilan du test

Les Poly Backbeat FIT sont de très bons écouteurs pour le sport alliant un son très correct à des fonctionnalités utiles lors de mes séances.

Ils se placent comme de sérieux concurrents au prix attractif et aux caractéristiques intéressantes.

Plantronics BACKBEAT FIT 3200 Casque de sport Bluetooth 'True Wireless', In Ear, IP57, contour d'oreille, & Bass Boost, noir Entraînez-vous sans limites avec les écouteurs de sport sans fil True Wireless conçus pour vous offrir une expérience d'écoute unique à la salle de sport comme en extérieur. Vous voulez garder...

Les contours d'oreille souples, flexibles et ajustés garantissent un port confortable et restent en place pendant vos entraînements les plus rigoureux

Poly Backbeat FIT 3200 149.99 7.4 Ergonomie 7.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Design 6.0/10

















Qualité Son 6.0/10

















Rapport qualité/prix 9.0/10

















Points positifs Rapport qualité prix top

Fonctionnalités utiles

Parfait pour le sport

Application Backbeat Points négatifs Un peu voyants Acheter sur Amazon