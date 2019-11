Trail 2 Bike, le nouveau GPS de TwoNav est disponible !

TwoNav, une société spécialisée dans les sports extérieurs (randonnées, VTT, …) continue d’élargir son offre de produits connectés. Aujourd’hui, TwoNav propose à la vente son nouveau GPS, le Trail 2 Bike. Avec un design repensé et amélioré, ce nouveau produit se présente comme un outil indispensable pour explorer la nature à l’aide de son vélo…

Trail 2 Bike : Un design et des interactions optimisées

Ce nouveau modèle embarque un écran de 3,7″ protégé par un vitre Gorilla Glass. Un atout indispensable qui protégera ce GPS au cours de toutes les sorties.

Du côté de l’écran tactile, on retrouve un écran capacitif. Bien que la sensation au touché soit meilleure, on peut déjà anticiper quelques problèmes en hiver si l’on utilise des gants…

Enfin, pour le reste des commandes et s’assurer quoi qu’il arrive une utilisation minimale, même avec des gants, le Trail 2 Bike est équipé de 6 boutons, avec respectivement 4 boutons centraux et 2 boutons latéraux.

Sûreté et connexion dans le cloud

Concernant les capacités de ce compagnon de voyage, il offre une autonomie de plus de 20 heures.

Ensuite, avec un fonctionnement combiné de 3 réseaux de navigation (GPS + Galileo + Glonass), le GPS localise presque instantanément sa position. Une sécurité en plus, lorsque l’on sait que le Trail 2 Bike s’équipe également de SeeMeTM qui permet d’être géolocalisé et d’envoyer des alertes d’urgence en cas de besoin.

Enfin, toutes les activités peuvent se synchroniser avec les Cloud GO et StravaTM. Un moyen simple et efficace de rester connecter et de partager ses expériences !

Trail 2 Bike : Un GPS petit et costaud !

Pour ce qui est de l’aspect plus technique, ce GPS possède des dimensions de 80*131*20 mm pour un poids total de 220 grammes, ce qui lui offre une transportabilité à toute épreuve.

En plus de cela, il se dote également d’une mémoire interne de 16 Go.

TwoNav : Un écosystème à découvrir !

Enfin, la totalité des cartes sont disponibles sur le site internet de TwoNav. Depuis leur site, chaque utilisateur peut télécharger et utiliser les données topographiques pour sa prochaine sortie à vélo.

Disponible à 399€, le Trail 2 Bike offre une sécurité à tous les utilisateurs de vélo, amateurs comme confirmés… On le retrouvera bientôt dans un test complet !