PlayStation Store : les sorties du 18 novembre 2019

Voici les sorties de la semaine sur le PlayStation Store. Comme d’habitude il y en a pour tous les gouts. Shenmue III, Sid Meier’s Civilization VI ou encore Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir. Les plus nostalgiques pourront revenir quelques années en arrière avec la compilation Crash + Spyro.



Voici la liste des jeux de cette semaine.

Golem

le 18 novembre

Atelier Ryza: Digital Deluxe Edition

le 18 novembre

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout

le 18 novembre

Kitten’d

le 18 novembre

Shenmue III

le 19 novembre

Shenmue III – Digital Deluxe Edition

le 19 novembre

Narcos: Rise of the Cartels

le 19 novembre

Cuisine Royale – Starter Bundle [Beta]

le 19 novembre

Cuisine Royale – Advanced Bundle [Beta]

le 19 novembre

Cuisine Royale – Elite Bundle [Beta]

le 19 novembre

Crash + Spyro Triple Play Bundle

le 19 novembre

Munchkin: Quacked Quest

le 19 novembre

The Curious Tale of the Stolen Pets

le 20 novembre

Ultimate 2D Horror Bundle

le 20 novembre

Farmer’s Dynasty

le 21 novembre

Farmer’s Dynasty Deluxe Edition

le 21 novembre

Arcade Archives IN THE HUNT

le 21 novembre

Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir

le 21 novembre

DEEMO -Reborn-

le 21 novembre

Titeuf Mega Party

le 21 novembre

Trax

le 21 novembre

Sid Meier’s Civilization VI

le 22 novembre

Sniper Ghost Warrior Contracts

le 22 novembre

Train Sim World 2020 Collector’s Edition

le 22 novembre

BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE Special Edition

le 22 novembre

Lost Ember

le 22 novembre

Stretch Arcade

le 22 novembre

Woodle Tree 2: Deluxe+

le 22 novembre

Vous voici donc incollables sur les sorties du Playstation Store.

