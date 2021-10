Facebook compte prochainement changer de nom

Mark Zuckerberg semble vouloir donner un nouvel élan au groupe Facebook. Via un nouveau plan de communication, la firme américaine a annoncé la tenue d’une conférence le 28 octobre 2021. Prenant le nom de « Connect« , elle permettrait notamment de réunir l’ensemble des services du groupe (WhatsApp, Instagram, Oculus et Facebook) sous une nouvelle bannière. Cela permettrait ainsi de dissocier le nom Facebook de chaque service, sauf le réseau social initial, mais aussi de développer le métavers de la société sous un autre nom.

Après une panne conséquente de ses services, ou encore les accusations de la lanceuse d’alerte Frances Haugen, Facebook semble vouloir se refaire une beauté. Tout comme le groupe Google, qui a créé la maison mère Alphabet en 2015 afin de réunir ses différents projets, le groupe de Mark Zuckerberg devrait lui aussi se réunir sous un nouveau nom.

Avec un tout nouveau plan de communication, porté sur le métavers, Facebook prévoit en effet une conférence du nom de Connect pour le 28 octobre 2021. Plusieurs sources supputent ainsi que le groupe Facebook changerait de nom afin de réunir l’ensemble de ses services actuels et projets. Cela permettrait ainsi de les dissocier de Facebook, le réseau social emblématique créé par Mark Zuckerberg. Facebook définirait ainsi un seul et unique produit, et non le groupe possédant chacun des services proposés de l’entreprise.

L’évènement sera aussi l’occasion pour Facebook de venir parler de son « metavers ». Si ce nom ne vous dit rien, sachez que l’on sait encore peu de choses sur le sujet pour le moment. Le groupe définit ce « metavers » comme la « plateforme informatique du futur » qui permettrait de réunir les gens dans un espace virtuel alternatif pour participer à des évènements.

Facebook décrit notamment ce projet comme « une nouvelle phase d’expériences virtuelles interconnectées utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Au cœur de son cœur se trouve l’idée qu’en créant un plus grand sentiment de présence virtuelle, l’interaction en ligne peut devenir beaucoup plus proche de l’expérience d’interagir en personne ». À titre de comparaison, cela peut s’apparenter aux concerts proposés en direct sur le Battle Royale Fortnite.

Pour information, Facebook a annoncé il y a quelque jour la création de 10 000 emplois pour développer son metavers en Europe.

