Facebook News disparaîtra en avril 2024

En 2019, un nouvel onglet intitulé « Actualités » a été ajouté sur Facebook. En ce temps, la plateforme de médias sociaux avait conclu des contrats valant plusieurs dizaines de millions de dollars avec de nombreux éditeurs. Pour n’en citer que quelques-uns, le contrat avec CNN valait 3 millions de dollars, celui avec Wall Street Journal était de 10 millions de dollars et celui avec New York Times avait coûté 20 millions de dollars.

Toutefois, The Verge vient de rapporter que cet onglet n’existera plus dès le mois d’avril. Apparemment, la société mère Meta a décidé de mettre fin à Facebook News aux États-Unis et en Australie. L’entreprise a souligné qu’elle ne conclura pas de nouveaux accords commerciaux pour les actualités. Elle a également ajouté qu’elle « n’offrira pas de nouveaux produits Facebook spécifiquement pour les éditeurs de nouvelles à l’avenir ».

Facebook News n’aura pas tenu ses promesses

Lorsque l’entreprise a lancé Facebook News en 2019, elle espérait « soutenir un journalisme de qualité et à renforcer la démocratie ». Toutefois, après une enquête, l’entreprise a confié qu’elle ne parvenait pas « à répondre à de nombreux sujets que les gens souhaitaient le plus ». Aujourd’hui, Meta affirme que « les actualités représentent moins de 3% de ce que les gens du monde entier voient dans leur flux Facebook et ne constituent qu’une petite partie de l’expérience Facebook pour la grande majorité des gens ». Une page d’assistance pour Facebook News indique d’ailleurs que :

Facebook News, situé dans l’onglet Actualités, n’est plus disponible au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. À partir de début avril, il ne sera plus disponible aux États-Unis et en Australie.

Meta préfère ainsi consacrer son temps et ses ressources dans les contenus que ses utilisateurs préfèrent, dont les vidéos courtes. Malgré cela, l’entreprise encourage les éditeurs à continuer de publier des liens sur leurs pages personnels, en utilisant des produits comme les Reels ou les publicités, pour rediriger leurs abonnés vers leurs propres sites. Autrement dit, loin de Facebook.

