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Fissures sur l’iPhone Duo : Apple réagit officiellement après les premiers signalements

il y a 38 secondesDernière mise à jour: 31 octobre 2026
Temps de lecture 1 minute
apple iphone duo

Trois jours après son arrivée sur le marché, le nouvel iPhone Duo fait déjà parler de lui. Toutefois, ce n’est pas seulement pour ses innovations technologiques. Plusieurs utilisateurs désemparés ont rapporté que l’écran interne de leur appareil se fissure mystérieusement le long de la charnière. La firme de Cupertino sort enfin de son silence pour clarifier la situation et rassurer sa communauté.

Une vague d’inquiétude sur les réseaux sociaux concernant l’iPhone Duo

Les premiers acquéreurs de l’iPhone Duo ont rapidement déchanté en découvrant de vilaines lignes lumineuses et des pixels morts au milieu de leur écran pliable. Effectivement, plusieurs photos publiées sur X et des vidéos virales sur TikTok témoignent de cette défaillance surprenante. Néanmoins, ce problème technique toucherait en réalité un nombre restreint de terminaux selon les premiers constats relayés par la presse spécialisée.

La réponse officielle d’Apple face aux critiques

Face à cette polémique naissante, le géant américain a tenu à réagir rapidement pour endiguer la panique. Ainsi, un porte-parole d’Apple a confirmé qu’un petit nombre d’unités subit effectivement ce dysfonctionnement au niveau de l’affichage interne. De plus, la marque invite expressément les clients concernés à contacter le service AppleCare afin d’obtenir un remplacement rapide de leur smartphone défectueux.

Une charnière défaillante en cause

D’après les premiers éléments techniques, un composant défectueux situé dans la charnière exercerait une pression excessive sur la dalle flexible. Par conséquent, la cassure apparaît généralement dès les premières manipulations de pliage et de dépliage. Heureusement, les tests rigoureux menés par les rédactions confirment que la majorité des modèles, y compris les exemplaires de test ayant encaissé plus de 55 000 pliages, échappent totalement à ce défaut de fabrication.

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il y a 38 secondesDernière mise à jour: 31 octobre 2026
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Arielle

Ancienne juriste devenue geek de service (et fière de l'être) ! Titulaire d’un Master en droit, j’ai troqué les gros volumes de lois pour une plume beaucoup plus connectée. Mon crédo ? Rendre le futur accessible, fun et carrément captivant. Chaque jour, je vous livre le meilleur du web et des innovations sur un plateau, histoire que vous soyez la personne la plus branchée au prochain dîner !

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