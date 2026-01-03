Fitkol dévoile sa série NB : la course connectée simplifiée et efficace

Fitkol vient de frapper un grand coup sur le marché du fitness connecté. La marque annonce la sortie de sa série NB, une gamme de tapis de course intelligents qui révolutionnent l’entraînement grâce à SportMind™. Ce nouveau système place le bien-être et la progression des utilisateurs au cœur de la pratique, offrant ainsi une expérience personnalisée, intuitive et sécurisée. C’est une innovation qui séduit déjà les amateurs de fitness comme les coureurs avertis.

Les avantages de la série NB pour un entraînement intelligent

La série NB apporte des solutions concrètes pour tous ceux qui souhaitent progresser sereinement.

Adaptation automatique de la vitesse et de l’inclinaison selon la fréquence cardiaque.

de la vitesse et de l’inclinaison selon la fréquence cardiaque. Rythme de course ajusté pour éviter les blessures aux articulations.

Simple bouton « AI » pour un démarrage facilité.

Interaction vocale pour un contrôle sans effort.

Avec ces fonctionnalités, chacun peut courir l’esprit libre, sans avoir à régler constamment son appareil.

SportMind™ : l’intelligence artificielle au service des coureurs

Le système SportMind™ utilise l’intelligence artificielle pour analyser, en temps réel, la fréquence cardiaque et la cadence. Grâce à cela, le tapis ajuste automatiquement les paramètres selon les besoins du corps. Ainsi, le rythme reste naturel, les efforts soutenus, mais sans surcharger les articulations.

Moins de risques de blessure Meilleure fidélité aux zones d’entraînement optimales Suivi précis de la progression

Ce système convient aussi bien aux débutants qu’aux sportifs chevronnés.

Accès anticipé et tarifs exclusifs pour la série Fitkol NB

Fitkol propose une offre de lancement intéressante pour les plus impatients.

En réservant leur tapis avec un acompte de seulement 9,90 dollars,

les clients bénéficient d’une réduction de 300 dollars lors du lancement officiel le 2 février 2026.

Le NB2 sera proposé à partir de 999 dollars.

sera proposé à partir de 999 dollars. Le NB6 débutera à 899 dollars.

Les produits seront ensuite disponibles en France, aux États-Unis, au Canada et en Allemagne.

En résumé, Fitkol inscrit sa série NB et son système SportMind™ comme une nouvelle référence du fitness à domicile. Entre adaptation intelligente, usage simplifié, et offres attractives, la marque répond aux attentes des utilisateurs modernes. C’est le moment idéal pour révolutionner sa routine d’entraînement et courir avec sérénité.

