Football Manager 27, Warhammer Survivors….voici les nouveautés Xbox Game Pass de novembre 2026

Le mois de novembre s’annonce particulièrement chargé pour les abonnés Xbox Game Pass. Microsoft vient de dévoiler une nouvelle sélection de jeux qui viendront enrichir son catalogue dans les prochains jours. Entre simulations sportives, aventures indépendantes, jeux de stratégie et expériences horrifiques en coopération, cette première vague réserve quelques sorties intéressantes. Parmi les titres à retenir, Football Manager 27, Warhammer Survivors et Aphelion devraient notamment attirer l’attention des joueurs.

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Une première vague riche en nouveautés sur Xbox Game Pass

Avec cette sélection de novembre, Xbox mise sur la diversité. Les amateurs de gestion pourront retrouver Football Manager 27, disponible sur PC dès le 3 novembre, avant son arrivée sur consoles le 10 novembre. Cette nouvelle édition permettra une nouvelle fois de prendre les commandes d’un club et de façonner son projet footbalistique.

Les amateurs d’action auront également de quoi s’occuper avec Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, disponible dès aujourd’hui. Ce spin-off reprend l’univers de Vampire Survivors en proposant une formule orientée roguelite et construction de decks. Le 10 novembre, Warhammer Survivors viendra à son tour enrichir le catalogue Xbox Game Pass avec une expérience inspirée du genre bullet heaven, cette fois dans l’univers de Warhammer.

D’autres productions méritent également le détour. Escape Academy 2: Back 2 School proposera ses énigmes et ses salles d’évasion dès le 5 novembre, tandis que Thronefall misera sur un mélange de stratégie et de défense de royaume à partir du 11 novembre.

Aphelion et John Carpenter’s Toxic Commando complètent le programme

La deuxième partie de cette sélection réserve aussi quelques propositions intéressantes. Dès le 12 novembre, John Carpenter’s Toxic Commando invitera jusqu’à quatre joueurs à affronter des hordes de zombies dans une aventure orientée action et coopération.

Le 17 novembre, les abonnés pourront découvrir Aphelion, le nouveau jeu d’aventure de science-fiction développé par DON’T NOD. L’histoire suivra deux astronautes confrontés aux dangers d’une planète glacée après le crash de leur vaisseau. À la même date, Paw Patrol: Dino World viendra compléter les arrivées avec une aventure familiale jouable en solo ou en coopération.

Game Pass Essential accueille aussi plusieurs classiques

Microsoft n’oublie pas les abonnés à la formule Essential. À partir du 15 novembre, huit jeux supplémentaires intégreront cette bibliothèque, dont plusieurs licences emblématiques de Xbox. Les joueurs pourront notamment retrouver Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Perfect Dark, Gears of War: Judgment ainsi que Viva Piñata et sa suite Trouble in Paradise.

Une sélection qui fait également la part belle aux classiques avec Halo: Spartan Assault et Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts.

Treize jeux quitteront le catalogue le 15 novembre

Comme à chaque renouvellement, ces nouvelles arrivées s’accompagnent de quelques départs. Microsoft a confirmé que treize titres disparaîtront du Xbox Game Pass le 15 novembre. Parmi eux figurent notamment Dragon Ball Xenoverse 2, GoldenEye 007, Moonlighter, Police Simulator: Patrol Officers et Wreckfest.