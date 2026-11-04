AnAI présente son doublage par IA et son commentateur sportif automatisé au Web Summit 2026

Regarder une série coréenne en espagnol ou un match de football commenté en portugais, sans studio ni comédien en cabine. C’est la promesse de AnAI, une jeune entreprise de Séoul spécialisée dans la localisation de contenus par l’intelligence artificielle. Elle présentera ses outils au Web Summit 2026, du 9 au 12 novembre à Lisbonne. Objectif affiché : convaincre les chaînes et plateformes européennes de lui confier leurs catalogues.

AnAI, une jeune pousse coréenne qui veut industrialiser le doublage

Fondée en 2024, AnAI s’attaque à un problème bien connu des diffuseurs. Doubler un film en plusieurs langues coûte cher et prend du temps. Or les plateformes de streaming (l’OTT) et les chaînes gratuites financées par la publicité, dites FAST, ont besoin de volumes énormes. Ces chaînes, que l’on trouve par exemple sur les téléviseurs connectés, tournent en continu et réclament des catalogues entiers.

L’entreprise propose donc une chaîne de production automatisée, de la traduction jusqu’au mixage final. Elle n’élimine pas l’humain pour autant. Des superviseurs linguistiques contrôlent le résultat, épaulés par un réseau de monteurs son et de spécialistes des langues. Dans l’annuaire de l’agence coréenne des contenus (KOCCA), AnAI revendiquait un coût d’environ dix fois inférieur aux solutions classiques, pour un délai de 3 à 5 jours.

DynEx : doubler sans effacer le bruit de la pluie

Le cœur du système s’appelle DynEx. Ce moteur commence par séparer la bande-son en plusieurs pistes : les voix d’un côté, la musique et les effets de l’autre. Il traduit ensuite les dialogues en tenant compte du contexte. Une voix clonée, proche de celle de l’acteur d’origine, les interprète. Un dernier passage de post-production remet le tout en place.

Selon l’entreprise, DynEx conserve ce qui fait l’ambiance d’une scène. Le bruit de fond, la réverbération d’une pièce et les sons non verbaux des acteurs, comme un souffle ou un rire, restent intacts. C’est souvent ce qui trahit un doublage bâclé, où la voix semble flotter au-dessus de l’image. Le coréen Hudson AI promettait déjà un doublage plus vivant au CES 2024, signe que le créneau attire du monde.

Autour de ce moteur, Dyna Cloud sert d’atelier de travail en ligne. L’outil relie les équipes internes d’AnAI à des intervenants répartis en Amérique latine et en Asie. L’idée est d’obtenir un rendu homogène, quel que soit le titre ou la langue traitée. Cette question de cohérence occupe aussi Iyuno, avec son IA multi-agents CLOE.

Le second produit présenté à Lisbonne vise le sport en direct. Baptisé AI Sports Commentary (ASC), il analyse en temps réel les données du match, le suivi optique des joueurs et le flux vidéo. Il en tire des commentaires synchronisés, action par action, ainsi qu’une analyse tactique, dans plusieurs langues.

D’après AnAI, la technologie est déjà utilisée dans le football professionnel sud-coréen. Elle aurait commenté et produit l’audio des résumés de plus de 150 matchs officiels. Pour une ligue qui veut toucher un public étranger, l’intérêt est évident : un commentaire dans chaque langue, sans multiplier les cabines.

Des chiffres qui dépassent le stade de la démo

La jeune entreprise ne se présente pas comme un simple laboratoire. Elle affirme avoir livré plus de 1 000 films et épisodes de séries localisés, principalement en anglais, en espagnol et en portugais. Ses clients restent anonymes : un géant mondial du streaming et, selon elle, la première plateforme FAST au monde. La KOCCA citait de son côté un contrat avec Rakuten Viki et un test avec Samsung TV Plus.

AnAI dit aussi avoir atteint l’équilibre financier au premier semestre 2026, ce qui reste rare pour une société aussi jeune. Ses modèles d’IA sont soutenus par des programmes publics coréens, dont DeepTech TIPS. L’entreprise exploite par ailleurs ses propres chaînes FAST localisées au Mexique et au Brésil.

« La croissance des marchés FAST et OTT exige une approche entièrement nouvelle de la localisation », estime son PDG, Kim Young. Selon lui, DynEx et ASC prouvent que l’IA peut doubler à grande vitesse tout en préservant « la résonance émotionnelle » de l’œuvre originale.

Web Summit 2026 : cap sur l’Europe

À Lisbonne, AnAI veut rencontrer des chaînes de télévision, des plateformes de streaming, des ligues sportives et des distributeurs. Elle cherche des accords portant sur plusieurs titres à la fois, mais aussi des partenariats de diffusion. Le Web Summit, l’un des plus grands rendez-vous technologiques d’Europe, sert ici de vitrine commerciale. Le site en avait d’ailleurs présenté l’édition 2025.

Pour suivre la cadence, l’entreprise étoffe son réseau de spécialistes au Brésil, au Mexique et aux Philippines. En interne, ses équipes se recentrent sur le contrôle qualité. Le but est d’améliorer DynEx pour que la première version produite par l’IA demande moins de retouches.

Crédit : AnAI

Une voix de synthèse peut-elle faire vibrer un but ?

Sur le papier, la démarche est cohérente. Il faut toutefois garder un peu de recul. Les chiffres avancés viennent de l’entreprise elle-même et ses principaux clients ne sont pas nommés. Aucun extrait n’est accessible au public pour juger le rendu. Le français ne figure pas non plus parmi les langues mises en avant.

Le sujet reste aussi sensible en France, où les comédiens de doublage se sont mobilisés dès 2024 avec la campagne #TouchePasMaVF. AnAI met en avant le contrôle humain, mais son modèle repose bien sur des voix clonées. Reste à savoir si le public européen, très attaché à ses VF, se laissera convaincre. Seriez-vous prêts à regarder votre série du soir doublée par une IA ?