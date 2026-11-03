HUAWEI MatePad Pro 12 : la tablette de 4,7 mm qui mise sur l’OLED mat et la création

Présentée le 2 septembre à Munich, la HUAWEI MatePad Pro 12 était attendue « mi-octobre », sans prix. C’est chose faite : la tablette est en vente en France depuis le 20 octobre. Son premier argument se mesure au pied à coulisse : 4,7 mm d’épaisseur pour 454 grammes. À côté, certains smartphones paraîtraient presque épais.

Derrière ce profil de lame, Huawei promet un écran PaperMatte OLED Flexible 3K conçu pour limiter les reflets. La marque y ajoute des outils dédiés à la prise de notes et au dessin. Elle vise les professionnels et les créateurs, au bureau comme en déplacement. Le ticket d’entrée est fixé à 1 099,99 €, avec un point à vérifier avant l’achat : le système maison de Huawei.

MatePad Pro 12 : 4,7 mm, et pourtant plus rigide

Avec 4,7 mm d’épaisseur et 454 grammes, la MatePad Pro 12 se glisse dans une sacoche sans se faire remarquer. Ses dimensions, 264,2 × 172,9 mm, restent celles d’une tablette de 12 pouces classique. C’est donc bien l’épaisseur qui fait la différence, pas le format.

Une telle finesse fait naître une crainte légitime : celle d’une tablette qui plie au moindre faux mouvement. Huawei dit avoir repensé sa structure pour y répondre. Selon la marque, la résistance à la torsion progresse de 50 % par rapport à la MatePad Pro 12.2 de 2025. Un chiffre mesuré par Huawei, qui demandera à être confirmé à l’usage.

Deux coloris sont proposés : gris spatial et bleu. La version bleue a droit à une finition arrière lumineuse exclusive, qui crée un subtil effet de lumière ondulant. Cette touche d’élégance a un prix, sur lequel je reviens en fin d’article.

Crédit : Huawei

Un OLED qui ne joue pas les miroirs

L’écran de 12 pouces associe une dalle OLED et le traitement PaperMatte maison, conçu pour limiter les reflets. Sa définition 3K (3 036 × 1 952 pixels) donne une densité de 302 pixels par pouce. De quoi afficher un texte net, même à faible distance, pendant une longue prise de notes.

Selon Huawei, les performances antireflets progressent jusqu’à 30 % par rapport à la génération précédente. La luminosité maximale atteint 1 600 nits, un bon atout pour travailler près d’une fenêtre ou en terrasse. Le taux de rafraîchissement peut monter jusqu’à 144 Hz, pour un défilement et un tracé au stylet plus fluides.

Le PaperMatte n’est pas une nouveauté chez la marque : le site l’avait déjà testé sur la MatePad 11,5″ S PaperMatte Edition. Ce type de traitement mat est souvent accusé de ternir légèrement l’image. Reste donc à vérifier si le contraste propre à l’OLED en sort intact.

Du bureau à la planche à dessin

Côté productivité, la tablette intègre l’application HUAWEI Notes. Elle propose notamment une fonction d’amélioration de l’écriture manuscrite par intelligence artificielle, pour rendre plus lisibles les notes prises à la volée. Petal Interconnect permet, de son côté, de transférer des fichiers entre appareils Huawei et Apple compatibles. Un pont bienvenu pour qui garde un iPhone ou un Mac dans sa poche ou sur son bureau.

Pour les créatifs, Huawei mise sur GoPaint, son application dédiée au dessin, à l’illustration et à l’animation. Elle propose différents pinceaux et des outils de personnalisation des couleurs. L’écran mat prend ici tout son sens : son nom même, PaperMatte, promet un toucher proche du papier sous le stylet.

Pour en profiter pleinement, il faudra toutefois passer à la caisse une seconde fois. Le clavier HUAWEI Glide Keyboard et le stylet HUAWEI M-Pencil Pro sont vendus séparément. Un point à intégrer au budget, sur une tablette dont la vocation est justement d’écrire et de dessiner.

Autonomie et son : les chiffres de Huawei

La MatePad Pro 12 embarque une batterie de 9 760 mAh (valeur typique) dans sa version européenne. Ce chiffre diffère de celui de la version chinoise, annoncée à 10 400 mAh. Si vous croisez les deux valeurs en ligne, c’est donc bien celle de 9 760 mAh qui concerne les modèles vendus en France.

Selon les tests des laboratoires Huawei, la tablette tient jusqu’à 13,7 heures en lecture vidéo locale. Une mesure réalisée dans des conditions maîtrisées, qui sera forcément plus basse en usage mêlant écran lumineux, stylet et applications gourmandes. La fiche technique annonce aussi une charge rapide jusqu’à 66 W, avec le câble et l’adaptateur HUAWEI SuperCharge.

Pour le son, la tablette s’appuie sur le système HUAWEI SOUND à quatre haut-parleurs. De quoi regarder une série ou suivre une visioconférence sans casque, même si rien ne remplace l’écoute pour juger leur rendu.

La MatePad Pro 12, une lame sans les services Google

La HUAWEI MatePad Pro 12 est disponible en France depuis le 20 octobre, à deux prix publics conseillés. Le modèle gris spatial est vendu 1 099,99 € avec sa Cover. Le modèle bleu, avec sa finition arrière lumineuse, s’affiche à 1 299,99 €. Le site l’avait présentée en septembre, sans prix, dans sa récap des nouveautés Huawei de la rentrée.

Avant de craquer pour cette finesse, un point mérite réflexion. La tablette tourne sous HarmonyOS 4.3, le système maison de Huawei, et n’a pas accès aux services Google. Pas de Play Store officiel donc : les applications passent par l’AppGallery de la marque. Mieux vaut vérifier que vos outils du quotidien y figurent avant l’achat.

À ce prix, la MatePad Pro 12 s’adresse surtout aux créatifs et aux professionnels déjà à l’aise avec l’univers Huawei. Elle coche beaucoup de cases sur le papier : finesse, écran antireflet, outils de dessin. Reste à voir si cet équilibre tient la route au quotidien, une fois le stylet en main.