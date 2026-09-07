Huawei a profité d’une grande conférence de lancement pour dévoiler d’un seul coup toute sa rentrée connectée. Au programme : une nouvelle génération de la Huawei Watch GT7, disponible depuis le 2 septembre, puis dans les prochaines semaines la Watch 6, la Watch D3, les écouteurs FreeBuds Neo et la tablette MatePad Pro 12. La marque a placé cette vague de sorties sous la bannière « Chase the Wild », littéralement « chasser le sauvage ». Cette expression fait ainsi écho à l’idée que ces produits sont conçus pour accompagner les utilisateurs dans leurs activités les plus exigeantes. Ainsi, du vélo de montagne au ski hors piste, ils sont pensés pour suivre le rythme sur tous les terrains. Voici donc tout ce qu’il faut retenir, produit par produit.

Huawei Watch GT7 et GT7 Pro : la gamme sport s’offre un bain de titane

La Huawei Watch GT7 est déjà commercialisée depuis le 2 septembre. Elle se décline en plusieurs versions, du modèle Pro le plus premium aux déclinaisons plus abordables.

Le haut de gamme, la Watch GT7 Pro, change clairement de standing. Sa lunette passe à la céramique nanotech, un matériau que la marque annonce comme quasiment inrayable, tandis que le boîtier adopte un alliage de titane traité par abrasion à l’air, plus léger en main. Le verre, lui, devient du saphir, et l’écran grimpe à 3 000 nits de luminosité pour rester lisible en plein soleil. Petit détail qui change beaucoup de choses au quotidien : le nouveau bracelet EasyCross ne laisse plus dépasser de pointe de lanière. Il reste plaqué contre le poignet aussi bien en course à pied qu’à vélo ou à la nage, sans jamais accrocher un vêtement ou un sac.

Côté tarifs, la Watch GT7 Pro démarre à 429,99 €, et une édition Jaune avec bracelet en titane grimpe à 519,99 €. Les versions GT7 « classiques » sont plus accessibles : 46 mm et 41 mm sont toutes deux à 299,99 €, avec des variantes 41 mm plus travaillées (nano céramique, ou coloris gris avec bracelet Milanese) à 319,99 €. Autonomie annoncée pour la Pro : jusqu’à 21 jours, soit une recharge par mois dans l’usage courant.

Vélo et ski : les deux terrains de jeu du GT7 Pro

Au-delà du design, Huawei a surtout mis le paquet sur deux pratiques précises : le cyclisme et le ski, deux disciplines mises en avant lors de la conférence par un champion olympique de triathlon et un skieur médaillé aux Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina.

À vélo, la nouveauté s’appelle le planificateur d’ascension (Climb Route Planning). L’utilisateur importe son parcours depuis l’application Huawei Health, la montre synchronise automatiquement le tracé et affiche à l’avance l’altitude, la pente et le temps estimé pour chaque montée. Un rappel d’ascension indique ensuite, en temps réel, la distance restante avant la prochaine côte et sa pente moyenne. Autre ajout orienté sécurité : l’alerte de virage serré, qui prévient le cycliste lorsqu’il aborde un virage identifié comme dangereux à plus de 35 km/h.

Côté ski, la Watch GT7 Pro embarque une carte de plus de 3 000 stations réparties dans 59 pays, dont plus de 2 000 rien qu’en Europe, avec un code couleur par niveau de difficulté des pistes. La marque revendique une précision de suivi de descente de 98 % grâce à une fusion de plusieurs capteurs, ainsi qu’une détection des virages en temps réel : leur nombre, leur type et leur fréquence s’affichent ensuite dans l’application. Une détection de force G vient compléter le tableau pour évaluer la pression générée dans les courbes, une première annoncée par Huawei sur une montre connectée. Le tout se retrouve résumé dans l’application Huawei Health, avec chaque matin un score de forme calculé à partir de la fréquence cardiaque et de sa variabilité.

Huawei Watch 6 : la montre connectée qui veut tout faire

Deuxième vague de lancement, prévue cette fois pour le 29 septembre : la Huawei Watch 6. Elle reprend les lignes épurées de la génération précédente, avec un verre saphir bombé, jusqu’à 3 000 nits de luminosité et, elle aussi, le nouveau bracelet EasyCross.

Deux tailles sont proposées. Le modèle 46 mm mise sur un boîtier en acier inoxydable 316L pour la robustesse, tandis que le 42 mm passe à l’alliage d’aluminium pour ne peser que 38 grammes, soit environ 20 % de moins que la génération précédente. Plus de 100 modes sportifs sont au programme, complétés par un coach d’entraînement piloté par IA qui analyse les séances passées pour orienter celle du jour, ainsi que les fonctions avancées héritées du GT7 (ski, vélo, golf).

Sur le plan santé, Huawei muscle son capteur maison TruSense : les niveaux de détection de pression passent de 10 à 20, et les canaux PPG de 4 à 12, pour un signal plus fin capté au poignet. La marque s’appuie sur un réseau de plus de 180 instituts de recherche répartis dans plus de 30 pays. Elle propose ainsi plusieurs études de santé directement accessibles depuis la montre. Une première évalue le risque d’hypertension après au moins 7 heures de port le jour ou 6 heures la nuit, avec un résultat sous 24 heures. Une deuxième analyse le risque de maladie coronarienne après un ECG au poignet et environ 3 jours de port. Enfin, une troisième évalue le risque de diabète après 3 à 14 jours de port. Huawei insiste sur un point important : il s’agit d’études d’orientation, pas de diagnostics médicaux.

Santé, mobilité et autonomie au rendez-vous

Autres ajouts notables : un aperçu santé condensant jusqu’à 14 indicateurs en 60 secondes, une fonction de partage de statut avec des proches choisis, un traducteur en temps réel intégré, la navigation au poignet avec les horaires de transports en commun, et le paiement sans contact. Le tout tourne aussi bien sous iOS que sous Android via l’application Huawei Health. L’autonomie annoncée atteint 4,5 jours en usage standard pour le modèle 46 mm. Elle peut grimper jusqu’à 11 jours en mode économie. Pour le 42 mm, comptez jusqu’à 3 jours, ou 7 jours en mode économie.

Watch 6 Pro : les éditions Space et Céramique

Au sommet de la gamme trône la Watch 6 Pro, déclinée en deux éditions. La version Space Edition (46 mm) adopte une lunette en céramique bicolore et un boîtier en alliage de titane de qualité aérospatiale, avec un écran qui grimpe jusqu’à 3 500 nits. La version Ceramic Edition (43 mm) mise sur une céramique nanotech blanche, boîtier et bracelet confondus, réhaussée d’une couronne plaquée or 18 carats.

Les tarifs annoncés : 679,99 € pour la Watch 6 Pro (46 et 43 mm), 489,99 € pour la Watch 6 46 mm, et 449,99 € pour la Watch 6 42 mm.

Huawei Watch D3 : la tension artérielle prise au sérieux

Toujours pour le 29 septembre, à 449,99 €, Huawei complète sa gamme avec la Watch D3, troisième génération de sa montre spécialisée dans la mesure de la tension artérielle. Pour rappel, la première génération, lancée en 2021, avait été la première montre connectée à recevoir une certification médicale pour la mesure de tension. Deux ans plus tard, la deuxième, lancée en 2024, avait ajouté le suivi ambulatoire sur 24 heures. Depuis, la marque revendique plus de 4 millions d’utilisateurs et 400 millions de mesures effectuées avec ces deux générations.

La Watch D3 s’affine : un boîtier de 11 mm d’épaisseur, 15 % plus fin que le modèle précédent, un bracelet en cuir composite et NBR pour seulement 35 grammes (18 % de moins), et un écran agrandi à 1,92 pouce. Côté santé, en parallèle, le suivi ambulatoire sur 24 heures reste au cœur du produit, avec plus de 27 mesures réparties sur la journée et la nuit. Pour compléter ce dispositif, une nouvelle étude allégée se limite à seulement 7 mesures par jour. Elle s’adresse aux utilisateurs qui trouvent le protocole classique trop contraignant. Enfin, cette étude est disponible dans plus de 20 pays et régions d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

La Watch D3 renforce son suivi médical

Nouveauté présentée comme une première du secteur par Huawei : la mesure de tension avant et après l’effort. Avant une séance, la montre vérifie que la tension se situe dans une plage jugée sûre pour se lancer. Une fois l’entraînement terminé, elle démarre automatiquement un compte à rebours de 120 secondes avant de mesurer à nouveau, pour repérer une éventuelle réponse anormale à l’effort. La montre surveille aussi les variations d’altitude et de température, susceptibles d’influer sur la tension, et invite alors l’utilisateur à refaire une mesure. La Watch D3 évalue également le risque de maladie coronarienne et de diabète. Elle assure aussi un suivi continu de la variabilité cardiaque. Enfin, une fonction de partage familial permet d’alerter un proche en cas de valeur de santé anormale.

Huawei FreeBuds Neo : le silence à moins de 130 euros

Les FreeBuds Neo arriveront le 17 septembre à 129,99 €. Format compact (4,8 grammes par écouteur), tige tactile sur 60 % de sa surface, et un maintien pensé à partir de l’analyse de plus de 10 000 échantillons d’oreilles sur 150 profils différents. Le boîtier de charge, baptisé « mini shuttle », s’inspire de la forme d’une navette et se décline en quatre coloris : argent, rose, noir et blanc.

Sur le papier, la réduction de bruit s’appuie sur une nouvelle puce audio analysant l’environnement sonore jusqu’à 400 000 fois par seconde, avec seulement 8 millisecondes de latence de traitement. Ainsi, Huawei annonce jusqu’à 30 dB de réduction de bruit moyenne sur l’ensemble du spectre, tandis que les appels restent audibles même dans un environnement bruyant à 95 dB. Côté musique, de son côté, le pilote « Turbo » couvre une bande de 10 à 48 kHz, avec de la transmission sans perte jusqu’à 2,5 Mbps sur les appareils Huawei, et du LDAC jusqu’à 990 kbps sur les autres. Nouveauté pratique : les écouteurs peuvent désormais être contrôlés directement depuis la montre. Pendant l’écoute de musique, les statistiques d’entraînement s’affichent aussi en direct dans les oreilles.

Huawei MatePad Pro 12 : la tablette qui mise sur l’IA

Attendue mi-octobre, prix encore non communiqué, la nouvelle MatePad Pro 12 joue la carte de la finesse extrême : 4,7 mm d’épaisseur, soit 15 % de moins que la génération précédente, pour 454 grammes en version PaperMatte. Elle est proposée en bleu à finition lumineuse ou en gris sidéral.L’écran OLED de 12 pouces passe à une définition 3K et atteint jusqu’à 1 600 nits. Le traitement PaperMatte est conçu pour réduire les reflets sans sacrifier le contraste propre à l’OLED. Il devrait notamment améliorer le confort d’utilisation avec le stylet M-Pencil.

Sous le capot, Huawei annonce un châssis 50 % plus résistant à la flexion malgré l’épaisseur réduite, et un système de refroidissement à double chambre à vapeur pour encaisser la puissance. La batterie grimpe à 10 400 mAh, avec la possibilité de recharger un autre appareil en posant simplement les deux appareils l’un sur l’autre, jusqu’à 40 W. Nouveauté pour les usages transversaux : Petal Interconnect, une passerelle qui permet de partager des photos ou de consulter des documents directement depuis un appareil Apple.

Côté logiciel, la suite WPS AI s’enrichit également. Elle permet notamment de générer des présentations à partir d’un document existant et de retranscrire automatiquement les conversations dans Huawei Notes, avec distinction des interlocuteurs. Enfin, un tuteur IA peut expliquer un exercice entouré au stylet, tandis que l’écriture manuscrite est automatiquement améliorée. Par ailleurs, deux accessoires accompagnent le lancement : le clavier Huawei Glide (259 €) et le stylet M-Pencil (69 €).

Et aussi : les Nova 16s et le concours GoPaint

En un peu plus d’un mois, Huawei va donc renouveler quasiment toute sa gamme connectée. Le sport ouvrira le bal avec la GT7, suivi du tout-terrain avec la Watch 6 et sa déclinaison Pro, puis de la santé cardiovasculaire avec la Watch D3. Enfin, les FreeBuds Neo miseront sur l’audio, tandis que la MatePad Pro 12 ciblera la productivité. Le tarif exact du modèle Pro n’a pas été précisé clairement lors de la présentation. Huawei a par ailleurs annoncé l’ouverture, dès aujourd’hui, de son concours créatif mondial GoPaint 2026, ouvert à tous les utilisateurs de sa tablette.

Produit Disponibilité Prix Huawei Watch GT7 Pro Depuis le 2 septembre 2026 429,99 € Huawei Watch GT7 Pro Jaune + bracelet titane Depuis le 2 septembre 2026 519,99 € Huawei Watch GT7 46 mm Depuis le 2 septembre 2026 299,99 € Huawei Watch GT7 41 mm Depuis le 2 septembre 2026 299,99 € Huawei Watch GT7 41 mm Nano céramique Depuis le 2 septembre 2026 319,99 € Huawei Watch GT7 41 mm gris + bracelet Milanese Depuis le 2 septembre 2026 319,99 € Huawei Watch 6 Pro (46 et 43 mm) À partir du 29 septembre 2026 679,99 € Huawei Watch 6 46 mm À partir du 29 septembre 2026 489,99 € Huawei Watch 6 42 mm À partir du 29 septembre 2026 449,99 € Huawei Watch D3 À partir du 29 septembre 2026 449,99 € Huawei FreeBuds Neo À partir du 17 septembre 2026 129,99 € Huawei MatePad Pro 12 vers Mi-octobre 2026

Ce qu’il faut retenir

En un peu plus d’un mois, Huawei va donc renouveler quasiment toute sa gamme connectée. D’abord, le sport avec la GT7, puis le tout-terrain avec la Watch 6 et sa déclinaison Pro, et la santé cardiovasculaire avec la Watch D3. Enfin, l’audio avec les FreeBuds Neo et la productivité avec la MatePad Pro 12 complètent cette nouvelle génération. Le calendrier échelonné n’a rien d’anodin : il permet à la marque d’occuper le terrain sur près de six semaines, du 2 septembre à la mi-octobre, juste avant la période des fêtes. Reste à voir, une fois ces produits en main, si les promesses affichées lors de la conférence tiennent la route à l’usage. L’autonomie annoncée et la précision des nouveaux capteurs de ski et de vélo seront notamment à surveiller.