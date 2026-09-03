DH Global débarque à l’IFA 2026 avec un frigo pensé pour les pros, pas pour vous

L’IFA de Berlin n’accueille pas que les marques que tout le monde connaît. Parmi les exposants du pavillon coréen, DH Global s’apprête à faire ses débuts sur la scène européenne. Ce fabricant sud-coréen a l’habitude de travailler dans l’ombre des grandes marques qu’il approvisionne. Cette fois, il vient présenter son propre frigo compact de 150 litres, pensé pour convaincre les distributeurs plutôt que le grand public.

Du kimchi au vin, un seul frigo pour tout stocker

Le Multi-Purpose 150L Refrigerator s’appuie sur une technologie coréenne de conservation à basse température. DH Global revendique une régulation stable capable de gérer des usages très différents. D’un côté, les aliments fermentés traditionnels comme le kimchi. De l’autre, la viande fraîche, le poisson, les légumes, les fruits, le vin ou les boissons du quotidien. Un seul compartiment, donc, pour des besoins qui demandent normalement des réglages très différents.

Avec ses 150 litres, l’appareil vise les espaces réduits plutôt que les grandes cuisines familiales. L’entreprise le positionne pour les foyers d’une ou deux personnes, comme second frigo d’appoint. Elle vise aussi des lieux professionnels : hôtels-boutiques, espaces de bureau, cafés. Le design se veut sobre, la consommation électrique contenue. Deux arguments censés parler à un marché européen sensible à la sobriété énergétique et aux petits espaces.

Le vrai client de DH Global, ce n’est pas vous

DH Global ne part pas de zéro. L’entreprise fabrique déjà pour Samsung Electronics, SK Magic et Coway en Corée du Sud, en tant que sous-traitant OEM/ODM. Elle exporte aussi vers l’Amérique du Nord, avec des congélateurs livrés à Pulmuone et MASA, et de premiers frigos-vitrines déployés aux États-Unis.

À l’IFA, l’objectif affiché n’est pas de séduire un visiteur lambda. DH Global veut se faire connaître des distributeurs européens d’électroménager et décrocher des rendez-vous pour du sur-mesure OEM/ODM. L’entreprise prévoit aussi d’éplucher les certifications énergétiques propres à chaque pays européen, marché par marché.

La suite est déjà planifiée : d’ici fin 2026, DH Global veut élargir son offre B2B avec des frigos intelligents pilotés par IA, des vitrines connectées, des sorbetières spécialisées et des appareils mobiles intégrés.

Nous combinons un refroidissement efficace, un contrôle précis de la température et une ingénierie silencieuse pour proposer des solutions différenciantes. Il-hwan Kim, PDG de DH Global

Le frigo de 150 litres ne débarquera pas dans les rayons cette année, ni l’an prochain sans doute. DH Global joue une autre partition : convaincre des distributeurs et des marques d’utiliser sa technologie plutôt que de vendre directement aux particuliers. Reste à voir si ce passage par l’IFA suffira à ouvrir des portes en Europe, un marché où la concurrence sur l’électroménager compact ne manque pas.