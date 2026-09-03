Narwal à l’IFA 2026 : le lavage FlowWash passe sous la barre des 1 000 €

À l’IFA 2026 de Berlin, Narwal profite de sa collection Automne pour faire descendre en gamme sa technologie maison. Le système de lavage FlowWash était jusqu’ici réservé aux modèles phares de la série Flow. Il s’invite désormais dans la famille Freo, avec les Freo 20 et Freo 20 Edge. L’objectif est clair : rendre ce lavage robotisé haut de gamme accessible à un plus grand nombre de foyers, sans exploser le budget.

FlowWash, le lavage qui quitte le premium

FlowWash repose sur trois éléments. Une serpillière à rouleau en microfibre aplatie, qui multiplie par sept la surface de contact au sol. Une distribution d’eau chaude à 60 °C en continu, avec seize buses et un racleur qui évacue les eaux usées. Et une pression descendante de 12 N pour frotter efficacement. De quoi nettoyer et régénérer la serpillière pendant le passage, sans repasser sur du sale.

Le Freo 20, premier de la gamme à intégrer FlowWash (999 €). Le 20 Edge, plus accessible à 799 €.

Le Freo 20 est le premier de sa gamme à l’embarquer. Il ajoute 31 000 Pa d’aspiration, le système NarMind Pro à double caméra RGB et une reconnaissance IA de plus de 300 objets. Comptez 999 €. Le Freo 20 Edge, lui, conserve le lavage FlowWash mais abandonne la reconnaissance d’objets avancée. Il mise plutôt sur un corps ultra-fin de 9,5 cm, à 799 €. Son socle assure le vidage automatique et un séchage à air chaud.

Au-delà du robot

Narwal a aussi présenté le V50 Cube, un aspirateur balai de seulement 1,4 kg équipé d’un socle de vidage automatique. Un système pratique qui permet de limiter les manipulations après le nettoyage et de rendre l’appareil plus confortable à utiliser au quotidien. Le V50 Cube est affiché à 499 € avec son socle, tandis qu’une version sans celui-ci est proposée à 359 €.

La marque ne compte toutefois pas s’arrêter là. Narwal a également teasé une future gamme d’aspirateurs laveurs, attendue en Europe en 2027. Celle-ci devrait notamment accueillir un modèle phare capable de nettoyer à la vapeur jusqu’à 400 °C. Une technologie particulièrement ambitieuse qui pourrait renforcer la capacité de la marque à s’attaquer aux saletés les plus tenaces.

Avec ces nouveaux appareils, Narwal montre donc qu’elle souhaite élargir son expertise au-delà des seuls robots aspirateurs. Le V50 Cube prépare le terrain, tandis que cette future gamme pourrait bien marquer une nouvelle étape dans la stratégie de la marque.

Le V50 Cube et son socle de vidage automatique.

Ce qu’il faut retenir

Narwal démocratise son meilleur argument, le lavage à rouleau et à eau chaude, sous la barre des 1 000 €. Sur le papier, la promesse est séduisante et pourrait bien rebattre les cartes sur le marché des robots laveurs. Le Freo 20 reprend ainsi une technologie jusqu’ici réservée aux modèles plus haut de gamme, tout en misant sur un tarif plus accessible. Reste désormais à vérifier si cette baisse de prix ne s’accompagne pas de compromis sur l’efficacité, l’autonomie ou la qualité du nettoyage. Une chose est sûre : si le Freo 20 parvient à conserver le niveau du Flow 2 une fois la serpillière au sol, Narwal pourrait bien avoir trouvé la formule pour rendre le lavage à rouleau vraiment incontournable.