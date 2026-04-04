Test – Huawei Watch GT 6 : La reine de l’endurance

S’il y a bien une lignée qui a su imposer son rythme sur le marché, c’est la gamme GT des montres connectées Huawei. Connue pour son refus catégorique de nous faire passer par la case recharge tous les soirs. La nouvelle Huawei Watch GT 6 débarque avec une promesse qui donne le tournis : jusqu’à 21 jours d’autonomie. Mais au-delà de sa batterie XXL, que vaut cette sixième génération face à une concurrence de plus en plus féroce sur le segment sport et santé ? Design affiné, nouveau système TruSense et écran ultra-lumineux… on a passé la montre au poignet pour voir si elle mérite sa place dans votre quotidien.

Unboxing

Comme à son habitude, Huawei propose une expérience du déballage minimaliste et ultrarapide. On ouvre la boîte, on tombe sur la montre, le chargeur magnétique et la paperasse habituelle. Pas de fioritures, pas d’accessoires superflus. C’est propre, efficace et en deux minutes chrono, la montre est déjà à votre poignet pour le premier appairage. Ce dernier est également ultra-simple et rapide. Il vous suffit de télécharger l’application officielle et de vous laisser guider. Malheureusement, il est important de noter que l’application n’est toujours pas disponible sur le Play Store officiellement, et il faudra passer par l’installation d’un fichier APK. Pour les smartphones Apple, aucun problème, l’application est bien disponible sur le store officiel.

Design

Visuellement, la Watch GT 6 reste fidèle à l’ADN de la gamme. Un mélange réussi de classicisme horloger et de modernité. On retrouve ce boîtier octogonal en acier inoxydable qui lui donne un caractère affirmé, mais avec une finesse retravaillée qui la rend plus confortable au quotidien. Les finitions sont exemplaires, que ce soit sur la couronne rotative striée ou sur le poli du métal. C’est une montre qui a de la gueule. Capable de passer d’une séance de sport intense à un dîner habillé sans sourciller. Le bracelet tissé en composite vert est très confortable et résiste très bien à l’eau dans le temps. Je conserve personnellement la montre lors de ma douche, et rien n’est à déplorer ! Deux autres bracelets sont également disponibles. Un gris en cuir composite ainsi qu’un noir en fluoroélastomère. Pour la version féminine, nous retrouverons du violet (fluoroélastomère), du doré (milanais) ou encore du blanc et du marron (cuir composite).

Performance

La Huawei Watch GT 6 mise avant tout sur la fluidité plutôt que sur la puissance brute. L’interface HarmonyOS est très réactive, que l’on utilise l’écran tactile ou la couronne rotative, et il n’y a aucun temps de latence. Là où la montre se démarque vraiment, c’est sur la précision : le nouveau système HUAWEI TruSense assure un suivi cardiaque et une analyse de l’oxygène sanguin (SpO2) très réactifs, même quand l’intensité change rapidement. Pour le GPS, Huawei propose son propre système Sunflower, qui fonctionne très bien et fournit des traces GPS fiables pour tous vos entraînements sportifs.

Comme d’habitude, Huawei surpasse la concurrence, notamment Apple et Samsung, avec une autonomie impressionnante. Le grand modèle peut tenir jusqu’à 21 jours en usage classique. Même avec l’Always-On Display activé et un suivi sportif régulier, la montre dépasse facilement les 10 jours d’autonomie. De mon côté, avec toutes les données de suivies activées en temps réel, je tiens sans problème plus d’une semaine avant de devoir la recharger. J’apprécie également énormément la précision du suivi des activités, que ce soit à vélo ou lors de mes randonnées en montagne.

Cette Watch GT 6 a pu, par exemple, me prouver une amélioration notable de l’arrêt de la cigarette. Grâce au suivi cardiaque lors de mes activités, j’ai pu visualiser une énorme différence de moyenne de mon rythme cardiaque. Pour les personnes fragiles, ce suivi pourra aussi prévenir des anomalies cardiaques, par exemple. Attention tout de même : bien que les capteurs TruSense soient d’une grande précision elle ne remplace en aucun cas un avis médical ou l’utilisation de matériel professionnel.

Conclusion

Pour conclure, la Huawei Watch GT 6 ne cherche pas à réinventer la roue, mais elle la peaufine jusqu’à la perfection. C’est la montre connectée idéale pour la personne qui veut un bel objet au poignet sans la corvée du chargement quotidien. Si l’écosystème d’applications reste encore en retrait face à WatchOS ou Wear OS, l’expérience utilisateur globale, la précision des capteurs TruSense et cette autonomie stratosphérique remettent les pendules à l’heure. Une valeur sûre pour quiconque cherche le meilleur ratio design/endurance du marché actuel. Et le prix n’est pas aberrant non plus, avec une disponibilité à 199 € sur Amazon. Alors, qu’attendez-vous pour vous la procurer ?

À savoir qu’une version féminine, avec un cadran plus petit, est également disponible sur Amazon ou le site officiel. Les features sont les mêmes que la version homme, mais offre simplement un design plus épuré et surtout plus fin. Le prix est légèrement réduit, notamment grâce au cadran de 41 mm.

Produit disponible sur HUAWEI Watch GT 6 GPS 46mm Montres connectées, Écran AMOLED de 1,47 Pouce, Jusqu'à 21 Jours d'autonomie, Cyclisme de Niveau Professionnel, Compatible avec iOS et Android, Analyse ECG, Noir

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