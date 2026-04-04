TUTO – iPhone 13 et 14 : Quels réglages désactiver pour garder votre smartphone fluide sous iOS 26 ?

L’arrivée d’iOS 26 apporte son lot de fonctionnalités spectaculaires. Toutefois, elle peut aussi mettre à rude épreuve les processeurs des générations précédentes comme l’iPhone 13 et l’iPhone 14. Si vous constatez des ralentissements, des saccades ou une baisse d’autonomie, certains réglages cosmétiques ou processus invisibles sont souvent les coupables. Voici comment redonner une seconde jeunesse à votre appareil.

1. Alléger l’interface graphique et les effets visuels sur votre iPhone 13 ou 14

iOS 26 introduit de nouveaux effets de profondeur et de texture qui sollicitent énormément la puce graphique (GPU).

Désactiver le « Liquid Glass »

L’effet « Liquid Glass » est une nouveauté esthétique qui simule une texture vitreuse et des reflets dynamiques sur l’interface. Bien que superbe, il est très gourmand en ressources.

Étape : Allez dans Réglages > Accessibilité > Affichage et taille du texte .

Allez dans . Action : Activez Réduire la transparence et Augmenter le contraste. Cela supprimera les effets de flou complexes qui ralentissent la navigation.

Réduire les animations système

Les transitions entre les applications peuvent paraître lourdes. Réduire les mouvements rend l’interface beaucoup plus « nerveuse ».

Étape : Allez dans Réglages > Accessibilité > Animation (ou Mouvement).

Allez dans (ou Mouvement). Action : Activez Réduire les animations. Cela transforme les zooms de fenêtres en fondus simples, bien plus fluides pour le processeur.

2. Optimiser les performances de fond

Le multitâche et les connexions permanentes sont les premiers facteurs de chauffe et de ralentissement.

Limiter l’actualisation en arrière-plan

De nombreuses applications se mettent à jour sans que vous le sachiez, utilisant de la mémoire vive (RAM) inutilement.

Étape : Allez dans Réglages > Général > Actualisation en arrière-plan .

Allez dans . Action : Choisissez l’option Wi-Fi pour éviter de consommer vos données, puis parcourez la liste pour désactiver manuellement les apps non essentielles (jeux, réseaux sociaux, etc.).

Stopper la suggestion automatique de réseaux Wi-Fi

Votre iPhone scanne en permanence les réseaux environnants. Or, cela mobilise de l’énergie et peut créer des micro-latences.

Étape : Allez dans Réglages > Wi-Fi > Proposer des réseaux .

Allez dans . Action : Sélectionnez Jamais (ou Désactivé). Vous vous connecterez manuellement aux réseaux connus, économisant ainsi de la batterie et de la puissance de calcul.

3. Préserver les ressources système et la confidentialité

Moins votre iPhone traite de données inutiles pour Apple ou des tiers, plus il reste rapide.

Désactiver le partage de position superflu

Le partage de position en temps réel consomme beaucoup de ressources GPS et réseau.

Étape : Allez dans votre Compte Apple > Localiser .

Allez dans votre . Action : Désactivez Partager ma position. Notez que cela n’empêche pas de retrouver votre iPhone en cas de vol (l’option « Localiser mon iPhone » doit rester active).

Nettoyer les analyses et publicités Apple

L’envoi constant de rapports de diagnostic vers les serveurs d’Apple peut saturer votre connexion et vos processus système.

Étape : Allez dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Analyse et améliorations .

Allez dans . Action : Désactivez Partager les analyses. Faites de même dans l’onglet Publicité Apple en désactivant les Annonces personnalisées.

Conclusion

En appliquant ces quelques réglages, vous libérez de la charge CPU et GPU. De plus, cela permettra à iOS 26 de se concentrer sur l’essentiel : la réactivité de vos applications. Pour un iPhone 13 ou 14, ces ajustements sont souvent la clé pour éviter l’obsolescence logicielle précoce.

Pour aller plus loin, découvrez aussi notre tutoriel sur comment modifier une photo avec Apple Intelligence ?