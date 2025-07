TUTO – Comment modifier une photo avec Apple Intelligence ?

Avec l’arrivée d’iOS 18, Apple a introduit une nouvelle génération d’outils de retouche photo grâce à Apple Intelligence. Cette technologie permet de modifier ses images de manière intuitive, rapide et intelligente, directement depuis l’application Photos. Que ce soit pour supprimer un objet gênant, améliorer la luminosité ou recadrer une image, tout se fait en quelques gestes, sans avoir besoin d’applications tierces. Dans ce tutoriel, nous allons explorer comment utiliser Apple Intelligence pour modifier une photo sur un iPhone compatible.

Vérifier si votre iPhone est compatible avec Apple Intelligence

Avant de commencer, il est essentiel de s’assurer que votre iPhone est compatible avec Apple Intelligence. Cette technologie est disponible uniquement sur les modèles avec des puces puissantes comme l’A17 Pro ou les puces A18. Cela inclut les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max et toute la gamme des iPhone 16. Si vous possédez un modèle antérieur, vous ne verrez pas les options liées à Apple Intelligence dans l’application Photos.

En plus de la compatibilité matérielle, il faut que votre appareil soit mis à jour vers iOS 18.1 ou une version ultérieure. Cette mise à jour intègre les modèles nécessaires au fonctionnement de l’intelligence artificielle. Une fois ces conditions réunies, vous pourrez accéder aux outils de retouche avancés directement depuis l’interface native de votre iPhone.

Étape 1 : ouvrir l’application Photos et sélectionner une image

La première étape consiste à ouvrir l’application Photos sur votre iPhone. Cette application est préinstallée sur tous les appareils Apple et regroupe l’ensemble de vos images et vidéos. Une fois ouverte, parcourez votre galerie et sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier. Il peut s’agir d’un portrait, d’un paysage ou même d’une image prise à la volée.

Après avoir choisi votre photo, appuyez sur le bouton « Modifier » situé en bas de l’écran. Cela vous permettra d’accéder à l’éditeur intégré, où vous retrouverez les outils classiques de retouche, ainsi que les nouvelles options propulsées par Apple Intelligence. Si votre appareil est compatible, une icône ou un onglet spécifique « Intelligence » devrait apparaître dans l’interface.

Étape 2 : activer l’option Apple Intelligence

Une fois dans le mode d’édition, recherchez l’option « Intelligence ». Selon la version de votre système et l’interface de votre appareil, cette option peut être située dans le menu principal ou accessible via une icône dédiée. En l’activant, vous débloquez l’accès aux fonctionnalités d’intelligence artificielle conçues pour améliorer vos photos de manière automatique et contextuelle.

L’activation de cette option peut déclencher le téléchargement de certains modèles locaux si ce n’est pas déjà fait. Il est donc recommandé de garder votre iPhone connecté au Wi-Fi et à une source d’alimentation pendant ce processus. Une fois les modèles installés, vous pourrez utiliser les outils intelligents sans délai ni connexion internet.

Étape 3 : utiliser les outils de retouche d’Apple Intelligence

Une fois Apple Intelligence activée, plusieurs fonctionnalités s’offrent à vous :

Le recadrage intelligent

Le recadrage intelligent est l’un des outils les plus pratiques. Il analyse la composition de votre image et propose un cadrage optimal en fonction des éléments présents. Cela permet de mettre en valeur le sujet principal sans effort.

La correction automatique

Cette fonctionnalité ajuste la luminosité, le contraste, la balance des blancs et d’autres paramètres pour améliorer la qualité globale de la photo. Ces ajustements sont faits en tenant compte du contexte visuel, ce qui donne un résultat plus naturel que les réglages manuels. Vous pouvez accepter les suggestions ou les modifier selon vos préférences.

Supprimer les éléments indésirables

L’une des fonctionnalités les plus impressionnantes est la suppression d’éléments indésirables. Grâce à l’outil « Corriger » ou « Clean Up », vous pouvez effacer un objet, une personne ou un détail gênant en quelques gestes. Il suffit de toucher, balayer ou entourer la zone à supprimer avec votre doigt. L’intelligence artificielle analyse le fond et remplace la zone sélectionnée par un contenu cohérent.

Cette fonction est particulièrement utile pour les photos prises dans des lieux publics, où des passants ou des objets peuvent perturber la composition. Le résultat est souvent bluffant, avec une intégration naturelle qui ne laisse aucune trace visible. Toutefois, cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans toutes les régions ou sur tous les modèles, selon Apple Support.

Modifier l’arrière-plan ou flouter un visage

Apple Intelligence permet également de modifier l’arrière-plan d’une photo ou de flouter un visage pour préserver la vie privée. En sélectionnant le sujet principal, l’IA peut isoler la personne et proposer un arrière-plan alternatif, comme un décor flou, une couleur unie ou une scène générée automatiquement. Cela donne un effet professionnel sans avoir recours à des logiciels complexes.

Pour flouter un visage, il suffit d’utiliser l’outil Corriger et de toucher la zone concernée. L’intelligence artificielle applique un flou naturel qui s’intègre parfaitement à l’image. Cette option est idéale pour les photos partagées sur les réseaux sociaux, où la confidentialité est primordiale.

Étape 4 : valider et enregistrer les modifications

Une fois les retouches terminées, vous pouvez valider les modifications en appuyant sur « OK » ou « Enregistrer ». La nouvelle version de votre photo sera sauvegardée dans votre galerie, et vous pourrez la partager, l’imprimer ou l’utiliser dans d’autres applications. Si vous changez d’avis, vous pouvez toujours revenir à la version originale grâce à l’historique intégré.

Apple Intelligence ne modifie jamais définitivement une image sans votre accord. Toutes les retouches sont réversibles, ce qui vous permet d’expérimenter sans risque. Vous pouvez également créer plusieurs versions d’une même photo pour comparer les résultats ou explorer différents styles.

Vous savez désormais comment modifier une photo avec Apple Intelligence. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment désactiver Meta AI sur WhatsApp, Instagram et Facebook.