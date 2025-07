Tata Communications crée un réseau innovant pour l’IA en Inde

Tata Communications s’associe à Amazon Web Services (AWS) pour bâtir un réseau avancé optimisé par l’IA en Inde. Cette annonce marque un tournant important pour la transformation digitale du pays. Les deux géants technologiques veulent ainsi accélérer l’innovation grâce à un réseau de nouvelle génération adapté aux besoins croissants des entreprises indiennes.

Une nouvelle ère pour l’intelligence artificielle en Inde

Grâce à ce partenariat, Tata Communications déploie l’un des plus grands réseaux longue distance du pays. Ce réseau reliera les infrastructures AWS de Mumbai, Hyderabad et Chennai. Il offrira une large bande passante et une faible latence, idéales pour les applications d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Ainsi, le transfert de données sera rapide et sécurisé, ouvrant la voie à de nouveaux services numériques.

Les détails du partenariat entre Tata Communications et AWS

Cette collaboration met l’innovation au cœur de la stratégie. Le nouveau réseau permet de créer, former et déployer rapidement des applications alimentées par l’IA. Il vise plusieurs secteurs clés comme la santé, la finance et l’éducation.

Connectivité haut débit pour réduire la latence

Des routes express dédiées au trafic intensif

Infrastructure conçue pour la sécurité et la conformité

Les experts de Tata Communications et d’AWS travaillent main dans la main pour anticiper les besoins de demain.

Des infrastructures performantes pour l’innovation cloud et IA

Le réseau s’appuie sur des technologies de pointe. AWS continue d’introduire ses solutions personnalisées pour offrir des performances maximales. Par exemple, les entreprises peuvent tirer parti du cloud pour développer des applications GenAI et former plus rapidement des modèles d’IA.

Des routes ultra-rapides pour les données critiques

Une évolutivité adaptée aux entreprises de toutes tailles

Des outils pour garantir l’intégrité et la confidentialité des données

Ainsi, la croissance de l’économie numérique indienne gagne en dynamisme, portée par des infrastructures fiables et évolutives.

En conclusion, ce partenariat entre Tata Communications et AWS joue un rôle clé dans la modernisation des réseaux indiens. L’initiative facilite l’adoption de l’intelligence artificielle à grande échelle. Avec ce déploiement, les entreprises indiennes bénéficieront d’innovations et de services performants tout en garantissant sécurité et conformité. Ce nouveau réseau confirme la position de leader de Tata Communications dans la transformation digitale mondiale.

Lisez notre dernier article tech : HONOR de retour à l’Esports World Cup 2025 en tant que Partenaire Smartphone Officiel