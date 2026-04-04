Goalker dévoile ses tondeuses Unicut pour une pelouse impeccable

Le marché du jardinage évolue rapidement. Avec le lancement en ligne de la série Unicut et du robot H3 Pro, GOALKER confirme son ambition d’offrir le meilleur de la technologie aux propriétaires de pelouse. Découvrons comment ces tondeuses robotisées redéfinissent l’entretien du jardin.

L’innovation de GOALKER : des tondeuses robotisées intelligentes

Après une présentation remarquée au CES 2026, GOALKER officialise sa série Unicut sur Amazon et dans sa boutique en ligne. Ces tondeuses robotisées intègrent la navigation assistée par l’IA et une technologie de détection de pointe. Ainsi, le but est simple : simplifier la tonte pour tous. Grâce à une application mobile intuitive, vos pelouses sont entretenues sans effort. Le design s’adresse principalement aux jardins de petite ou moyenne taille.

Les caractéristiques clés de la série Unicut pour la pelouse

La série Unicut promet un entretien autonome et sans tracas. Parmi ses atouts :

Navigation RTK et capteurs de vision pour une précision de coupe remarquable

et capteurs de vision pour une précision de coupe remarquable Détection intelligente d’obstacles avec reconnaissance de plus de 300 objets divers

avec reconnaissance de plus de 300 objets divers Technologie coupe-bordure couvrant jusqu’à 99,8 % de la surface

couvrant jusqu’à 99,8 % de la surface Un fonctionnement silencieux pour un confort optimal

Les robots s’adaptent ainsi même aux terrains accidentés. Ils franchissent des pentes et slaloment parmi les obstacles sans jamais faiblir.

Unicut H1 et H3 Pro : performances, prix et disponibilité

Le robot Unicut H1 allie solution complète et simplicité d’installation. Il couvre jusqu’à 1 500 m², bénéficie d’un système de vision IA et gère des terrains complexes. Vendu autour de 1 299 euros, il est disponible avec une réduction de lancement de 15 %.



De son côté, le Unicut H3 Pro cible les pelouses de 1 200 m² et propose une vaste perception environnementale grâce à ses doubles capteurs et sa caméra ToF. Il est proposé dès 599 dollars sur Kickstarter et promet une tonte rapide, efficace et intelligente grâce à l’algorithme de parcours. La technologie coupe-bordure atteint presque 100 % de couverture pour un rendu parfait.

En résumé, GOALKER innove avec la série Unicut et le robot H3 Pro. Grâce à une technologie de pointe, chaque propriétaire peut désormais profiter d’une pelouse impeccable sans effort. Pour ceux qui recherchent performance, simplicité et innovation, ces nouvelles tondeuses robotisées s’imposent comme un choix incontournable.

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