FreeBuds Pro 4 : Une immersion sonore inédite avec HarmonyOS Next

Huawei frappe fort avec ses FreeBuds Pro 4. Ces écouteurs marquent effectivement une avancée majeure dans la gamme. Avec HarmonyOS Next, un design revisité et des performances prometteuses, ces écouteurs visent à redéfinir l’expérience audio. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau modèle, actuellement réservé au marché chinois.

Une alliance de design raffiné et de confort pour vos oreilles

Huawei mise sur l’élégance et le confort avec les FreeBuds Pro 4. Le design semi-intra auriculaire à tige reste fidèle à la série, mais avec des finitions améliorées : lignes dorées discrètes et plaque en céramique à l’arrière du boîtier.

Le format, quant à lui, est pensé pour une utilisation agréable. L’isolation passive réduit les bruits extérieurs sans pression excessive dans l’oreille. Les commandes tactiles intuitives (pincement, glissement) assurent une navigation fluide et facile, comme sur les modèles précédents. À première vue, Huawei joue ici la carte du confort et de la simplicité, sans négliger l’esthétique.

HarmonyOS Next : un pas vers une expérience audio futuriste ?

Les FreeBuds Pro 4 inaugurent HarmonyOS Next, le tout nouveau système d’exploitation de Huawei. Grâce à cette innovation, les écouteurs gagnent en fluidité et en réactivité. Par exemple, les commandes par mouvement de tête deviennent 50 % plus précises. Une simple inclinaison ou rotation de votre tête suffit pour interagir avec les appareils compatibles.

Autre point fort : la présence de Xiaoyi, l’intelligence artificielle de Huawei. Vous pouvez désormais discuter directement avec cette IA via les microphones des écouteurs. Cela facilitera les tâches comme la gestion des appels ou la recherche d’informations. Ce système s’intègre parfaitement avec les smartphones de la marque, sans nécessiter d’applications supplémentaires.

Côté audio, Huawei promet une meilleure qualité lors des appels et une réduction de bruit optimisée. Bien que la marque reste discrète sur les détails techniques, cette amélioration pourrait séduire ceux qui cherchent une écoute limpide en toutes circonstances.

Des performances audio conçues pour les mélomanes exigeants

La puissance sonore des FreeBuds Pro 4 repose sur une architecture audio à deux voies. Chaque écouteur est équipé d’un transducteur de grave de 11 mm et d’un tweeter de 4 mm. Ce qui offre une couverture de fréquence impressionnante (14 Hz à 48 kHz). Cette configuration vise à offrir des basses profondes et des aigus clairs, idéaux pour tout type de musique.

La connectivité est au rendez-vous avec des codecs Hi-Res comme L2HC et LDAC, pour une qualité sonore irréprochable. Toutefois, l’autonomie reste un léger point faible avec 4,3 heures avec la réduction de bruit activée, et jusqu’à 6,5 heures en mode standard. Un compromis que certains accepteront pour des performances audio de cette qualité.

Pour le moment, les FreeBuds Pro 4 sont disponibles uniquement en Chine au prix de 1499 ¥ (environ 190 €). Leur arrivée à l’international est attendue et il est probable qu’ils s’imposent comme des écouteurs de choix pour les passionnés de son.