Fini la carte SIM en vacances ? Gadget Korea présente son eSIM Superalink au Web Summit 2026

Qui n’a jamais atterri à l’autre bout du monde en cherchant désespérément un réseau Wi-Fi à l’aéroport ? Entre les forfaits d’itinérance hors de prix et la chasse à la carte SIM locale, se connecter en voyage reste un petit casse-tête. Une jeune entreprise sud-coréenne veut justement régler ce problème, et elle a choisi l’un des plus grands rendez-vous tech d’Europe pour le faire savoir. Direction Lisbonne, où elle compte bien convaincre les acteurs européens du voyage.

Le Web Summit, vitrine européenne de l’eSIM coréenne

Gadget Korea sera présente au Web Summit 2026, qui se tient à Lisbonne du 9 au 12 novembre 2026. L’entreprise de Séoul y présentera son eSIM Superalink, destinée au grand public, ainsi que son service pour les professionnels, USIMSA Partners. Sa cible est claire : les agences de voyage en ligne, les compagnies aériennes et les groupes hôteliers européens.

Fondée en novembre 2020 selon l’entreprise, Gadget Korea s’est donné une mission simple : remplacer la carte SIM en plastique par une puce virtuelle. Elle exploite aujourd’hui trois marques. USIMSA s’adresse aux Coréens qui partent à l’étranger, Superalink vise les voyageurs du monde entier et USIMSA Partners sert les entreprises.

L’entreprise n’est pas une inconnue du secteur. En août 2024, elle est devenue membre à part entière de la GSMA, l’association mondiale des opérateurs mobiles, aux côtés de géants comme SK Telecom ou KT. Elle avait déjà présenté Superalink au GITEX 2024 de Dubaï.

Superalink, la carte SIM qui tient dans un QR code

Le principe de Superalink repose sur l’eSIM, une carte SIM intégrée directement au smartphone. Plus besoin de glisser une puce minuscule dans un tiroir avec un trombone. Le forfait s’installe à distance, par activation OTA (« over-the-air »), généralement en scannant un QR code.

Le service couvre la data mobile dans plus de 150 pays selon son site, et 200 pays et régions selon l’entreprise. Le voyageur achète son forfait avant le départ et l’active en quelques minutes. Une fois sur place, il profite de l’internet mobile sans changer de carte ni subir les tarifs d’itinérance de son opérateur.

Pour un voyageur français, l’intérêt se situe surtout hors de l’Union européenne. Au sein de l’UE, le « roaming » au tarif national existe déjà depuis 2017. En revanche, un séjour à Séoul, Bangkok ou Tokyo peut vite faire grimper la facture avec un forfait classique.

Crédit : Superalink

Un « Travel Mode » et une IA pour le service client

Gadget Korea ne veut plus seulement vendre des gigaoctets. L’entreprise ajoute un Travel Mode, un espace qui accompagne l’utilisateur pendant tout son séjour. On y retrouve le suivi de la consommation de données en temps réel et la recharge instantanée du forfait.

Le Travel Mode regroupe aussi des alertes météo et de localisation, des recommandations de transports et de restaurants. Des avantages chez des partenaires locaux complètent l’ensemble, le tout dans une seule interface. L’idée est de transformer l’appli eSIM en véritable compagnon de voyage.

Côté assistance, l’entreprise mise sur un service client automatisé par IA. Il est censé diagnostiquer en temps réel les réglages APN, l’installation du profil eSIM ou les soucis de connexion au réseau local. Une promesse séduisante pour quiconque s’est déjà retrouvé sans data, seul face à un menu de paramètres obscur.

Les compagnies aériennes et les hôtels dans le viseur

Le véritable objectif du déplacement à Lisbonne s’appelle USIMSA Partners. Cette solution d’API permet aux agences de voyage en ligne, aux compagnies aériennes et aux plateformes d’hébergement d’intégrer la vente d’eSIM dans leurs propres applications. Distribution en affiliation et offres en marque blanche (co-brandées) font partie du menu.

Concrètement, vous pourriez un jour acheter votre forfait data au moment de réserver votre vol ou votre hôtel. C’est précisément ce type d’accord que Gadget Korea veut négocier au Web Summit. L’entreprise vise des intégrations, des partenariats commerciaux et des projets pilotes autour des trajets entre l’Europe et la région Asie-Pacifique.

« Les voyages internationaux ne devraient pas être freinés par des réglages d’itinérance compliqués, des frais d’opérateur élevés ou des échanges de cartes SIM physiques », affirme Sanghyeok Yu, PDG de Gadget Korea. Pour la suite, l’entreprise annonce l’adaptation de ses services aux principales langues européennes, aux moyens de paiement locaux et à davantage d’opérateurs.

Une croissance express, à suivre de près

Les chiffres avancés par Gadget Korea donnent le tournis. Son chiffre d’affaires serait passé de 6,55 milliards de wons en 2023 à 17,6 milliards en 2024, puis 31,3 milliards en 2025. Soit presque cinq fois plus en deux ans. L’entreprise avait aussi levé environ 6 milliards de wons lors d’une série A, début 2025.

Côté utilisateurs, USIMSA aurait dépassé les 9 millions d’utilisateurs cumulés en septembre 2026, et viserait les 10 millions en novembre. Les médias coréens évoquaient 7 millions au printemps, ce qui rend la trajectoire plausible. L’entreprise dispose par ailleurs d’une filiale à Singapour et d’une antenne à Bangkok.

L’eSIM de voyage, un marché déjà bien encombré

Superalink n’arrive pas en terrain vierge. Les voyageurs français connaissent déjà des acteurs comme Airalo, Holafly ou Ubigi, sans compter les pass voyage des opérateurs nationaux. Pour se démarquer, l’entreprise coréenne mise moins sur le grand public que sur les intégrations directes avec les compagnies et les hôtels.

Quelques réserves s’imposent toutefois. Les chiffres de croissance et d’utilisateurs émanent de l’entreprise elle-même, et aucun accord européen n’est encore annoncé. Les tarifs de Superalink pour la France n’ont pas été précisés non plus. Enfin, les forfaits se limitent à l’internet mobile, sans appels ni SMS : mieux vaut garder sa ligne habituelle pour être joignable. Reste à voir si Lisbonne débouchera sur des partenariats concrets, ou si l’eSIM coréenne restera, pour l’instant, une jolie promesse dans nos valises.