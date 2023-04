Galaxy Tab : une tablette pliable disponible chez Samsung avant fin 2023

Après avoir démocratisé les smartphones pliables avec les Galaxy Z, Samsung devrait proposer un format d’écran plus grand avec une tablette pliable. Un nouveau rapport suggère en effet le lancement d’une potentielle Galaxy Z Tab d’ici la fin de l’année 2023.

Cela fait maintenant quelques années que Samsung domine le marché des smartphones pliables. La firme sud-coréenne propose d’ailleurs deux modèles : les Galaxy Z Fold, au format livre ; et les Galaxy Z Flip au format clapet. Alors que nous attendions la cinquième génération pour l’été 2023, un autre produit pliable pourrait bien arriver avant la fin de l’année.

Dans un nouveau rapport, le leaker Revegnus (@Tech_Reve) a prédit l’arrivée d’une tablette pliable d’ici la fin de l’année 2023. Outre le fait de la surnommer Galaxy Z Tab, il explique que ce nouveau produit devrait arriver aux côtés des Galaxy Tab S9.

Au niveau du format, nous pensons que cela s’apparenterait à un Galaxy Z Fold, mais avec un plus grand écran. En effet, l’introduction de technologies plus nouvelles impacterait trop fortement le prix de vente. On pense notamment aux écrans pouvant se pliant à double pliure ou encore ceux enroulables.

En utilisant les écrans se pliant en une seule fois, Samsung ferait ainsi des économies étant donné que la technologie a déjà été éprouvée, que ce soit pour ses produits et ceux de ses concurrents.

Cette information sur l’arrivée d’une tablette pliable Galaxy Tab est tout de même à prendre avec des pincettes. En effet, peu d’informations ont pour le moment fuité à ce sujet, ou encore été corroborées.

