L’Oppo Find X6 Pro est élu meilleur smartphone en photo

Le marché des smartphones évolue sans cesse, notamment du côté des modèles haut de gamme. Avec son Find X6 Pro, Oppo vient d’ailleurs de proposer des performances de haute voltige. Les tests menés par les spécialistes de chez DXOMARK le placent d’ailleurs à la première position en photo.

Le Honor Magic 5 Pro ne sera pas resté très longtemps le roi de la photo sur smartphone. Après l’avoir hissé à la tête du classement des modèles premium, DXOMARK vient en effet de le faire tomber à la seconde position. Le grand remplaçant est l’Oppo Find X6 Pro.

A travers ses récents tests, les spécialistes lui attribuent une note de 153 (contre 152 pour le dernier-né d’Honor). Ce modèle fait notamment mieux du côté du rendu des couleurs ainsi que pour la gestion du grain et du bruit dans l’image ; et un peu moins bien en termes de gestion des artefacts, de l’exposition ou encore de l’autofocus.

Au passage, l’Oppo Find X6 Pro se démarque du classement en obtenant la meilleure note dans les différents cas d’utilisations et conditions : extérieur (166) ; intérieur (156) ; faible luminosité (132) ; portraits photo et vidéo de groupe (144).

Dans ses conclusions, DXOMARK mentionne les avantages suivants : excellents détails en photo, zoom et vidéo, même en cas de faible luminosité ; bruit d’image bien maîtrisé dans toutes les conditions ; autofocus fiable et rapide en photo et en vidéo ; bel effet bokeh avec de bons détails sur le sujet ; et stabilisation vidéo efficace.

L’Oppo Find X6 Pro dispose tout de même de quelques défauts : manque de contraste dans les portraits à contre-jour ; quelques instabilités d’exposition en photo et en vidéo ; faible profondeur de champ, ce qui signifie que les photos de groupe doivent être prises de loin pour que tout le monde soit net ; tons de peau peu naturels dans certaines conditions ; différences de plage dynamique entre la capture et l’image de prévisualisation.