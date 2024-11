Gemini arrive sur iPhone : l’IA de Google à portée de main !

Depuis quelques jours, l’application Gemini, nouvelle IA de Google, est disponible sur iPhone. Avec cette application, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités de Gemini. Notamment, celles qui étaient jusqu’alors réservées aux utilisateurs d’Android. C’est l’occasion d’explorer cette IA sur votre téléphone, avec une interface fluide et facile à utiliser.

L’application Gemini désormais disponible sur l’App Store pour iPhone

L’application Gemini peut maintenant être téléchargée gratuitement depuis l’App Store, et elle est compatible avec la plupart des iPhone. Fini les raccourcis limités ou l’accès à Gemini uniquement par le biais du navigateur ! Après l’installation, l’application permet d’interagir de manière naturelle avec l’IA. Vous pouvez utiliser à la fois la voix et les textes pour poser vos questions.

Gemini sur iPhone vous permet de poser des questions orales, d’interrompre la réponse de l’IA pour poser d’autres questions ou changer de sujet, et ce, en toute fluidité. De plus, l’IA prend en charge le français, ce qui la rend accessible et facile à utiliser pour les utilisateurs francophones.

Des fonctionnalités avancées pour une utilisation simplifiée au quotidien

L’une des principales nouveautés avec l’application Gemini, c’est la possibilité de discuter avec l’IA de façon très fluide, comme si vous conversiez avec une personne. Vous pouvez aussi transmettre des images et demander à Gemini de vous expliquer ce qu’elles contiennent. Cette fonction est idéale pour ceux qui souhaitent l’utiliser comme un outil d’apprentissage. Par exemple, vous pouvez lui poser des questions sur une image, ou encore lui demander de vous faire un quiz pour réviser vos cours.

L’application intègre également les extensions des autres services Google, comme Gmail, YouTube ou Maps. Cela permet de récupérer des informations en temps réel, que ce soit pour envoyer un e-mail ou obtenir des détails sur une vidéo YouTube. Ainsi, Gemini devient un véritable assistant intelligent au quotidien.