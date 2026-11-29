Gemini dans Chrome : Google corrige enfin le problème qui faisait exploser la consommation de RAM

Vous utilisez Gemini directement dans Google Chrome ? Vous avez peut-être déjà remarqué que votre ordinateur ralentissait après quelques minutes de conversation avec l’intelligence artificielle. En cause, une consommation anormalement élevée de mémoire vive. Certains utilisateurs ont même signalé des pics impressionnants. Mais bonne nouvelle, Google affirme avoir corrigé ce dysfonctionnement. De quoi rendre l’utilisation de Gemini dans Chrome beaucoup plus agréable.

Gemini consommait beaucoup trop de mémoire vive dans Chrome

L’intégration de Gemini dans les services Google facilite son utilisation au quotidien. Cependant, cette présence grandissante a aussi entraîné quelques problèmes techniques. Plusieurs utilisateurs ont notamment constaté une consommation excessive de RAM lorsqu’ils ouvraient l’assistant IA dans un onglet de Chrome.

Le problème ne date pas d’hier. Depuis plus d’un an, des internautes signalent ce comportement sur Reddit. Certains témoignages font état d’une utilisation dépassant les 5 Go de mémoire vive pour un seul onglet. D’autres évoquent des consommations atteignant 3,6 Go.

Plus étonnant encore, cette hausse pouvait se produire sans multiplier les échanges avec l’intelligence artificielle.

Google confirme avoir corrigé le bug de Gemini

Un témoignage publié récemment sur Reddit illustre particulièrement bien le problème. Un utilisateur explique qu’une conversation contenant seulement cinq messages et un document PDF en pièce jointe avait provoqué une hausse importante de la consommation de RAM.

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Au départ, l’onglet Gemini utilisait environ 250 Mo de mémoire vive. Quinze minutes plus tard, ce chiffre atteignait déjà 900 Mo. La situation pouvait donc se dégrader rapidement, même lors d’une utilisation relativement simple.

D’autres internautes ont rapporté des pics encore plus élevés, jusqu’à 8 Go de RAM pour un seul onglet. Une situation particulièrement problématique pour les ordinateurs disposant d’une mémoire vive limitée.

Face à ces signalements, le compte officiel Google Support a finalement répondu à l’un des utilisateurs concernés. La firme confirme que le dysfonctionnement est désormais résolu.

Un correctif dont Google ne dévoile pas les détails

Cette annonce constitue une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Gemini sur ordinateur. Toutefois, Google reste discret sur les aspects techniques de cette correction.

L’entreprise n’a communiqué ni l’origine exacte du problème ni la nature du correctif appliqué. Il reste donc difficile de savoir précisément ce qui provoquait cette accumulation de mémoire vive.

En attendant, cette intervention devrait améliorer le confort d’utilisation de l’assistant IA dans Chrome. Et si votre navigateur consomme toujours trop de ressources, découvrez également pourquoi Google Chrome utilise autant de RAM et comment limiter sa consommation.