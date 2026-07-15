Ghost of Tsushima: Legends dévoile enfin ses premières images officielles

Un an. Il nous aura fallu un an pour que Crunchyroll et Aniplex nous dévoilent enfin le teaser de l’adaptation animée de Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima: Legends. Les deux studios ont profité de l’Anime Expo 2026 pour diffuser une nouvelle présentation de l’anime, avec les premiers visuels de ses protagonistes et un teaser inédit. Sans dévoiler de nouvelles séquences d’action majeures, ces annonces permettent néanmoins de mieux cerner l’identité de cette production attendue en 2027 sur Crunchyroll.

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Que nous réserve Ghost of Tsushima : Legends ?

Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, Ghost of Tsushima: Legends ne racontera pas une nouvelle aventure de Jin Sakai. L’anime adaptera exclusivement le mode coopératif du jeu, plongeant les joueurs dans un univers inspiré des mythes et des récits fantastiques japonais.

La principale nouveauté dévoilée lors de l’événement concerne les premiers character visuals des héros de la série. Les illustrations mettent en avant les quatre classes iconiques du mode Legends : le Samouraï, le Chasseur, le Ronin et l’Assassin. Ces personnages reprennent fidèlement l’esthétique du jeu de Sucker Punch Productions, avec une direction artistique qui conserve le mélange de réalisme et de folklore japonais.

Crunchyroll a également diffusé un premier teaser officiel de l’anime. Si cette courte vidéo reste volontairement mystérieuse, elle donne un aperçu du ton que souhaite adopter la série : une atmosphère sombre et surnaturelle, fidèle à l’univers de Ghost of Tsushima: Legends. Les créatures inspirées des légendes japonaises et les environnements baignés d’une ambiance mystique occupent également une place centrale, confirmant que l’anime s’éloignera du réalisme historique de la campagne principale du jeu.

Ci-dessous le teaser dévoilé durant l’Anime Expo 2026 :

Une équipe créative toujours aussi prometteuse

Ces nouvelles annonces sont également l’occasion de confirmer les principaux noms déjà associés au projet. La réalisation est assurée par Takanobu Mizuno, tandis que le studio Kamikaze Douga est en charge de l’animation.

Le scénario bénéficie quant à lui de la participation de Gen Urobuchi, auteur reconnu pour son travail sur Psycho-Pass, Fate/Zero ou encore Puella Magi Madoka Magica. La production réunit Crunchyroll, Aniplex, PlayStation Productions et Sony Music.

À ce jour, Ghost of Tsushima : Legends n’a pas encore de date de diffusion précise. Crunchyroll maintient toutefois une sortie prévue au cours de l’année 2027.