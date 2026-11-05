Juré à Daegu : une main robotisée, un van autonome et un bandeau pour le cerveau

Le 23 octobre à 15 heures, j’ai remis trois prix sur une scène de Daegu, en Corée du Sud. Dix médias de trois continents avaient chacun leur podium à désigner, pour les Global Media Awards du salon FIX 2026. Le Café Du Geek en faisait partie, avec son bureau dans la zone presse.

Ce n’est pas un rôle qu’on prend à la légère. Un prix décerné par un média engage sa crédibilité autant que celle du lauréat. D’où cet article, qui explique nos choix plutôt que de simplement les annoncer.

Notre méthode pour les Global Media Awards

L’organisateur nous a soumis onze entreprises. Nous les avons notées sur quatre critères, chacun sur dix : le marché, le potentiel à l’international, le potentiel d’investissement et la compétitivité.

Les six meilleures ont été retenues pour une visite sur stand. J’en ai rencontré cinq, entretiens enregistrés à l’appui, et désigné les trois lauréats parmi elles.

Un critère mérite une précision. Nous avons noté le potentiel d’investissement en regardant ce qu’il reste à gagner pour qui entre aujourd’hui, pas ce que l’entreprise a déjà levé. Une société en route vers la Bourse a donc pu finir derrière une plus jeune.

Ceux que nous avons écartés l’ont été pour deux raisons principales. Des dossiers impossibles à vérifier, et des marchés limités à un seul pays.

Premier prix : Tesollo, la main robotisée qu’on répare soi-même

Tesollo fabrique des mains robotisées. Sa main à cinq doigts reproduit la taille et les mouvements d’une main humaine, avec vingt degrés de liberté.

Deux choses m’ont convaincu sur le stand. La main est simple à installer et à réparer, ce qui compte énormément pour une ligne de production qui ne peut pas s’arrêter. Et elle coûte nettement moins cher que les mains concurrentes de ce niveau, ce qui la met à portée des laboratoires et des PME.

Fondée en 2019, l’entreprise vend déjà en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle a aussi reçu le Grand Innovation Award du salon. Deux jurys différents, la même conclusion.

Deuxième prix : BEYLESS, un seul cerveau pour la voiture, le drone et le robot

BEYLESS, basée à Daegu, développe le logiciel et l’électronique qui pilotent des véhicules autonomes. Sa particularité, c’est de tout faire tourner sous un seul système.

Sur son stand, un van autonome embarque un drone et un petit robot de livraison. Le van fait le trajet entre deux entrepôts, sur plus de cinquante kilomètres. Le drone et le robot prennent ensuite le relais pour les derniers kilomètres. Toute la chaîne de livraison tient dans une seule autonomie, de bout en bout.

L’entreprise travaille déjà avec Hyundai Motor Group et des collectivités coréennes. Sa limite, ses dirigeants la reconnaissent eux-mêmes. Elle n’a encore ni filiale ni partenaire à l’étranger, et ses drones volent moins de vingt minutes d’affilée.

Troisième prix : Brain-Life Link, un bracelet connecté pour le cerveau

Seule entreprise non coréenne de notre podium, Brain-Life Link vient de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. Elle exposait au pavillon des startups d’Asie du Sud-Est. Ses ingénieurs viennent aussi du Royaume-Uni, de France et de Singapour.

Son bandeau mesure l’activité cérébrale, la tension musculaire et le rythme cardiaque. Une application en tire des conseils pour se détendre, se concentrer ou savoir si l’on est prêt à dormir. Au fil des semaines, l’outil apprend vos habitudes et affine ses recommandations. Je l’ai résumé sur le moment d’une formule : c’est un bracelet connecté, mais pour le cerveau.

Le produit n’est pas encore prêt, et l’équipe ne s’en cache pas. Le prototype fonctionne, mais pas encore de façon fiable dans la vie quotidienne. Le lancement est visé pour la mi-2027, et l’entreprise précise qu’il ne s’agit pas d’un dispositif médical.

Ce que notre podium des Global Media Awards dit de notre regard

Aucun de nos trois lauréats n’avait le stand le plus spectaculaire du salon. Ce qui les réunit, c’est une réponse précise à un problème concret. Une main qu’on répare soi-même, une livraison qui ne change pas de système en route, un outil pour comprendre son propre stress.

C’est ce qu’un média français vient chercher à Daegu. Pas des promesses, que tout le monde sait écrire, mais des entreprises dont on pourra reparler dans deux ans. Nous reviendrons voir si elles ont tenu.