EFLOW, le fauteuil roulant pliable NUBINA qui alimente aussi les robots de Tesla

Au pavillon Design Korea de l’IFA 2026, à Berlin, j’ai retrouvé EFLOW avec le média partenaire AVING News. Cette entreprise coréenne, que je croise désormais à chaque salon, s’est spécialisée dans le développement de solutions destinées à la mobilité et à la robotique. EFLOW conçoit notamment des moteurs et des chaînes de transmission, deux éléments essentiels pour permettre aux machines de se déplacer avec davantage de précision et d’efficacité.

Cette année encore, l’entreprise est venue présenter son savoir-faire et plusieurs de ses technologies dédiées aux nouvelles formes de mobilité. Si ses solutions restent largement orientées vers les professionnels et les fabricants, elles illustrent une tendance de fond observée dans l’industrie : l’intégration de systèmes de motorisation toujours plus compacts, précis et adaptés aux besoins spécifiques des robots et des véhicules de nouvelle génération. Une rencontre qui permet de mieux comprendre les technologies qui se cachent derrière ces machines et leur évolution.

Rencontre et interview menées en personne par Léo Thevenet avec le média partenaire AVING News, au pavillon Design Korea de l’IFA 2026 à Berlin. Léo suit EFLOW depuis plusieurs éditions de salons.

NUBINA, un fauteuil roulant pensé pour le domicile

Selon Dr. Charlie Suhan Youn, CEO d’EFLOW, le marché européen du maintien à domicile progresse vite, mais les fauteuils roulants électriques existants restent trop lourds et encombrants à transporter. EFLOW présente NUBINA, un modèle compact qui se plie en une seule pression, se charge seul dans une voiture comme un bagage, et peut aussi être poussé par un aidant.

Le châssis pèse 16,7 kg, se replie à 355 x 480 x 817 mm, et offre jusqu’à 20 km d’autonomie avec sa batterie de 252 Wh, pour une charge maximale de 110 kg. EFLOW prévoit d’y intégrer l’IA l’an prochain, avec une conduite autonome et une fonction de suivi automatique de l’utilisateur.

Un actionneur robotique utilisé par Tesla et Figure AI

Second produit montré à Berlin, un actionneur robotique à deux axes. Plutôt que de construire des robots complets, EFLOW fournit les unités motrices de base, en plateforme ouverte avec le code source, pour les développeurs qui veulent intégrer ses moteurs dans leurs propres robots.

Selon Dr. Youn, l’entreprise collabore déjà avec plusieurs acteurs internationaux de la mobilité et de la robotique, parmi lesquels Tesla, Figure AI et Persona AI. Ces collaborations répondent notamment à un besoin croissant de solutions de motorisation capables de délivrer davantage de couple dans un encombrement réduit. L’objectif est également de limiter la consommation électrique, un enjeu important pour les véhicules électriques comme pour les robots autonomes.

EFLOW cherche ainsi à optimiser ses moteurs afin de les rendre à la fois plus compacts, plus puissants et plus efficaces. Cette approche doit permettre aux fabricants de disposer de davantage de liberté dans la conception de leurs machines, tout en répondant aux contraintes liées à l’autonomie et à l’intégration des composants.

La suite, drones et CES 2027

EFLOW veut poursuivre l’intégration de l’IA dans sa gamme dédiée à la mobilité. L’entreprise souhaite également élargir son savoir-faire avec le développement de moteurs de propulsion destinés aux drones. Cette diversification pourrait ainsi ouvrir de nouvelles applications pour ses technologies de motorisation et de transmission.

La société regarde déjà vers les prochains grands rendez-vous internationaux. EFLOW a déposé sa candidature aux CES Innovation Awards, avec un passage prévu à Las Vegas en janvier prochain. L’objectif sera notamment de mettre en avant ses nouvelles solutions et de poursuivre les échanges avec les acteurs internationaux de la mobilité et de la robotique.

Après sa présence à l’IFA 2026, EFLOW entend donc poursuivre son développement sur plusieurs fronts. Entre IA, mobilité robotisée et propulsion pour drones, l’entreprise cherche à étendre progressivement le champ d’application de ses technologies.