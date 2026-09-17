Purisoo Plus, la gourde filtrante coréenne d’U2 System qui vise l’Europe

Au pavillon Design Korea de l’IFA 2026, à Berlin, j’ai rencontré U2 System avec le média partenaire AVING News. Cette entreprise coréenne, jusque-là spécialisée en logiciel, présentait son tout premier produit matériel, une gourde qui purifie l’eau à la pompe.

Rencontre et interview menées en personne par Léo Thevenet avec le média partenaire AVING News, au pavillon Design Korea de l’IFA 2026 à Berlin.

Une entreprise logicielle qui se lance dans le matériel

U2 System, basée à Gangnam, à Séoul, développait jusqu’ici des logiciels. Selon Yejin Ahn, représentante de la startup rencontrée sur place, il s’agit de leur premier produit matériel jamais fabriqué. L’entreprise, dirigée par Minjin Choi, produit son appareil dans son usine de Cheonan.

Purisoo Plus, une gourde qui filtre presque toute eau douce

Le produit, baptisé Purisoo Plus, purifie quasiment toute eau douce, à l’exception de l’eau de mer. Il suffit de plonger la partie aspirante dans la source d’eau, de pomper une trentaine de fois, puis de boire directement l’eau filtrée. La gourde pèse 374 grammes et contient 400 ml.

Son système de filtration repose sur trois étages, une membrane à ultrafiltration qui élimine bactéries et protozoaires, un filtre carbone contre le chlore et les métaux lourds, puis un filtre à échange ionique contre le calcaire. Les filtres tiennent environ 1000 litres, soit près de six mois d’usage quotidien individuel.

Randonnée et kits d’urgence, deux usages complémentaires

Le produit vise en priorité la randonnée et le camping. Mais Yejin Ahn souligne un second usage, très présent au Japon, où la gourde figure désormais dans les kits de préparation aux séismes et autres catastrophes naturelles. U2 System cible activement ces deux marchés, plein air et gestion de crise.

Direction l’Europe, après l’Asie

U2 System vendait jusqu’ici surtout en Asie, en Corée du Sud, au Japon et à Taïwan. L’entreprise vient à l’IFA pour introduire son produit en Europe et s’étendre à l’international. L’an dernier, elle avait envoyé des échantillons en Pologne lors d’un salon international, et teste aujourd’hui la demande en Europe et au Canada.

Sa priorité immédiate reste de lancer officiellement et distribuer Purisoo Plus sur le marché européen, l’objectif premier de sa présence à l’IFA 2026.