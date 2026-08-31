Chaque année en septembre, l’IFA de Berlin donne le ton de l’électronique grand public pour les mois à venir. Pour l’édition 2026, Dreame Technology a décidé de frapper un grand coup. La marque, devenue une référence dans l’aspirateur robot, annonce sa présence la plus imposante à ce jour sur le salon. De quoi confirmer une ambition qui dépasse largement le seul nettoyage de la maison.

Un stand jamais vu à ce point

Le salon IFA 2026 ouvrira ses portes du 4 au 8 septembre à Berlin. La veille, le 3 septembre, Dreame tiendra sa propre conférence de presse baptisée « Dreame Innovation Launch ». La marque y dévoilera ses principales nouveautés avant même l’ouverture officielle du salon.

Son stand s’étendra sur 2 400 m², répartis sur les halls 7.1A et 7.1B du parc des expositions. Un espace extérieur viendra compléter le dispositif, dans la zone Sommergarten réservée aux démonstrations en plein air. Il s’agit de la quatrième participation consécutive de Dreame à l’IFA, et la plus grande organisée par la marque jusqu’ici.

Visuel officiel de la conférence de presse Dreame à l’IFA 2026 (crédit : IFA Berlin).

Seize catégories sous un même toit

Sur ces 2 400 m², Dreame prévoit d’exposer pas moins de 16 catégories de produits. Le nettoyage intelligent reste le cœur du dispositif. On y retrouvera les aspirateurs robots, les laveurs de sol wet & dry et les aspirateurs-balais sans fil. Ces catégories ont fait la réputation de la marque.

Mais Dreame élargit clairement son terrain de jeu. Le stand accueillera aussi des gammes Personal Care et de l’électroménager pensé pour le bien-être à domicile. Des tondeuses robots pour le jardin et des appareils de cuisine complètent l’ensemble. La marque promet également des catégories entièrement nouvelles, sans en dévoiler le contenu avant sa conférence du 3 septembre.

Une marque qui change de dimension

Fondée en 2017, Dreame n’est plus seulement le spécialiste de l’aspirateur robot. La marque revendique plus de 6 300 brevets déposés dans le monde. Elle affirme aussi équiper plus de 30 millions de foyers dans plus de 100 pays.

Selon Sean Chen, directeur général de Dreame pour l’Europe de l’Ouest, l’IFA est devenu une scène incontournable. Elle sert, selon lui, à montrer l’évolution continue de la technologie de la marque. Cette édition 2026 marque un tournant pour Dreame. La marque y affiche une ambition qui dépasse largement le nettoyage de la maison.