Godzilla vs. Kong : découvrez la bande-annonce du film

Les deux géants du cinéma sont de retour dans Godzilla vs. Kong ! Warner Bros. nous a dévoilé la bande-annonce du film dimanche dernier. Nous y découvrons Godzilla dans une colère inexpliquée et un futur affrontement entre la créature et King Kong. La bande-annonce nous pose la question suivante : Lequel devra s’incliner ?…

Visionnez le trailer dès maintenant :

Le nouvel opus du MonsterVerse

Godzilla vs. Kong sera le quatrième opus du MonsterVerse. Cet univers cinématographique a commencé avec le Godzilla de 2014, signé Gareth Edwards (Monsters, Rogue One : A Star Wars Story). Suivront Kong : Skull Island en 2017 et Godzilla II : Roi des Monstres en 2019.

Le nouveau venu de cette série sera réalisé par Adam Wingard (The Guest, le reboot de Blair Witch et l’adaptation Netflix de Death Note). Il sera scénarisé par Terry Rossio. Ce dernier a participé aux scénarios de plusieurs films d’animation. En effet, il a coscénarisé Aladdin, La Route d’El Dorado ou encore Shrek. Enfin, nous lui devons également, en collaboration avec Ted Elliott, le scénario des quatre premiers Pirates des Caraïbes.

Au casting, nous retrouverons notamment Alexander Skarsgård que vous avez pu voir dans la mini-série The Stand. Figureront également Millie Bobby Brown (déjà vue dans Godzilla II, mais aussi dans Enola Holmes ou la série Stranger Things), Kyle Chandler ou Rebecca Hall.

Godzilla vs. Kong sortira aux Etats-Unis le 26 mars prochain (après une date de sortie annoncée pour le 21 mai). Étant une production Warner, Godzilla vs. Kong aura droit aux États-Unis à une sortie simultanée dans les salles et sur HBO Max. Quant à la France, le film devrait sortir (si les salles seront ouverte) le 17 mars.

L’affiche teaser