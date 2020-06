Warner repousse la date de sortie de certains de ses films

Mauvaise nouvelle : suite à l’incertitude aux États-Unis concernant la réouverture des salles de cinéma par crainte du Coronavirus, les studios Warner ont pris la décision de décaler la sortie de leurs prochains films aux États-Unis.

Parmi ces films, nous retrouvons Tenet et Wonder Woman 1984 qui devaient être les blockbusters de l’été de Warner. Mais nous retrouvons également les films Sacrées Sorcières, Tom et Jerry, Godzilla vs. Kong ou encore Matrix 4.

Tenet de Christopher Nolan est le film qui s’en sort le mieux. Le thriller mystérieux du réalisateur de Dunkerque avec John David Washington a en effet la chance de voir sa sortie repoussée de seulement deux semaines. La date de sortie du film passe donc du 17 juillet au 31 juillet. Le film devait marquer les 10 ans de la sortie de Inception.

Les prochaines aventures de la super-héroïne amazone Wonder Woman avec Gal Gadot sont quant à elles décalées de deux mois. Au lieu de sortir le 14 août, le film sortira le 2 octobre prochain.

Le prochain film de Robert Zemeckis (Retour vers le futur, Forrest Gump, The Walk) intitulé Sacrées sorcières et adapté d’un roman de Roald Dahl devait sortir le 10 octobre prochain. Il est finalement prévu pour 2021.

L’adaptation en film du cartoon Tom et Jerry mêlant images de synthèse et prises de vue réelles, comptant dans son casting Chloë Grace Moretz, Ken Jeong ou Michael Peña est finalement prévu pour le 5 mars 2021. Il devait sortir le 23 décembre prochain, coïncidant avec les fêtes de Noël.

Le film Godzilla vs. Kong par Adam Wingard ne sortira pas avant le 21 mai 2021. La rencontre entre Godzilla et King Kong était prévue à la base pour le 20 novembre prochain.

Enfin, nous avons le quatrième opus de la série de films Matrix. Signée Lana Wachowski, sa date de sortie se voit repoussée d’un an : du 21 avril 2021, elle passe au 1er avril 2022.

Ces dates concernant uniquement le sol américain, nous ne savons pas ce qu’il en sera pour le reste du monde.