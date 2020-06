Forfait mobile 100 Go, dernier jour pour profiter de l’offre Sosh

Si vous souhaitiez faire des économies ou bien le plein de data mobiles, Sosh a une offre faite pour vous. En effet, l’opérateur propose jusqu’au 22 juin 9h00 un forfait mobile 100 Go sans engagement à 16,99 euros par mois, même après un an.

Un forfait mobile 100 Go Sosh pour 16,99€ à vie

Si 60 Go pour 4,99€ ne vous suffisent pas chez CDiscount Mobile, Sosh propose un forfait idéal pour les gros consommateurs d’internet. Avec une capacité de 100 Go de données mobiles, cette nouvelle offre sans engagement est disponible à un prix de 16,99€ par mois, même après un an.

Outre cette belle quantité de data en France métropolitaine, le forfait mobile Sosh dispose de 15 Go de données mobiles en Europe/DOM. En plus de cela, les très classiques appels, SMS et MMS illimités sont bien évidemment présents en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM. Pour rappel, Sosh est une marque développée par Orange, vous profiterez donc du réseau de ce célèbre opérateur.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Ainsi, appelez le 3179 pour connaitre le numéro.