Google Meet : toutes les nouvelles fonctionnalités disponibles grâce à Gemini

Google déploie en France de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle dans Google Meet grâce à Gemini. L’objectif est de rendre les réunions plus fluides, plus productives et plus accessibles. Avec des outils de synthèse en temps réel, de suivi des décisions et de rattrapage instantané, Gemini transforme l’expérience des utilisateurs. Voici un tour d’horizon complet de ces innovations !

Gemini peut générer des résumés automatiques pour vous faire gagner du temps

La première grande nouveauté est la capacité de Gemini à générer des résumés automatiques des réunions. L’IA analyse les échanges et produit un aperçu clair des objectifs et des sujets abordés. Les participants disposent ainsi d’un condensé précis qui facilite la compréhension et évite les pertes d’information.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les équipes qui enchaînent plusieurs réunions dans la journée. Elle permet de garder une trace des discussions sans avoir à relire de longs comptes rendus. Les résumés mettent en avant les points essentiels et offrent une vision globale, ce qui améliore la productivité.

L’IA peut désormais identifier et structurer les actions clés

Gemini ne se contente pas de résumer, elle identifie aussi les décisions prises et les actions à entreprendre. Pour ce faire, elle met en avant les éléments importants pour assurer un meilleur suivi après la réunion. Les équipes peuvent ainsi passer plus vite de la discussion à l’action.

Cette capacité à structurer les échanges est particulièrement utile pour les managers. En effet, elle réduit le risque d’oublier une décision et facilite la mise en œuvre des projets.

Arriver en retard à une réunion n’est plus un problème avec Gemini

En effet, grâce à l’option « Prendre des notes pour moi », les participants peuvent rattraper instantanément ce qu’ils ont manqué. L’IA fournit alors un résumé des échanges déjà tenus, sans perturber le déroulement de la réunion.

Cette fonctionnalité améliore l’inclusion et la flexibilité. De plus, elle permet à chacun de participer pleinement, même en cas d’imprévu. Par conséquent, les retards ne sont plus synonymes de perte d’information, et les discussions restent accessibles à tous.

Gemini renforce la confidentialité des données dans Google Meet

Google met l’accent sur la sécurité des informations générées par Gemini. Cela signifie que les résumés et notes produits par l’IA restent privés et visibles uniquement par l’utilisateur qui en fait la demande. De ce fait, aucune donnée n’est partagée sans consentement.

Par ailleurs, Gemini n’enregistre pas les réunions et ne conserve pas les sous-titres utilisés pour générer les réponses. L’IA s’appuie uniquement sur les données auxquelles l’utilisateur a déjà accès. Cette approche garantit la confidentialité et rassure les entreprises soucieuses de protéger leurs échanges.

Une disponibilité élargie pour les utilisateurs

Initialement réservée aux offres Enterprise, la fonctionnalité « Ask Gemini » s’ouvre désormais aux clients Google Workspace Business Standard. Le déploiement mobile est prévu pour février, avec une prise en charge en français et dans plusieurs autres langues comme l’allemand, l’italien ou le japonais.

Cette extension rend l’outil accessible à un plus grand nombre d’équipes. De plus, elle permet aux entreprises de toutes tailles de bénéficier des avantages de l’IA dans leurs réunions quotidiennes. L’intégration multilingue renforce aussi la portée internationale de Google Meet.