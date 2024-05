Google Pay : ses nouvelles fonctionnalités pourraient vous plaire !

Google a récemment déployé trois nouvelles fonctionnalités pour son service Google Pay. Selon 9to5Google, cette mise à jour viserait à « rationaliser l’utilisation sur le Web et l’expérience mobile, comme l’affichage des avantages de votre carte ».

Saisie automatique de la carte par biométrie

La première fonctionnalité permettra aux utilisateurs de ce service de remplir automatiquement tous les détails de leur carte, avec code PIN, empreinte digitale et déverrouillage du visage. Les utilisateurs n’auront donc plus à saisir manuellement le code de sécurité de leur carte. Et ce, après avoir sélectionné un mode de paiement enregistré.

« Dans la plupart des cas, la saisie automatique complètera votre formulaire sans aucune exigence supplémentaire, sauf dans les cas où nous détections quelque chose de suspect », indique Google.

Google Pay affichera les avantages de chaque carte de paiement

La deuxième fonctionnalité consiste à « configurer le déverrouillage de l’appareil ». Après la configuration du déverrouillage, l’utilisateur aura accès à toutes les informations relatives à sa carte. Le but serait de garantir que « votre carte n’est pas utilisée par d’autres personnes ayant accès à votre appareil ».

L’utilisateur pourra également accéder aux avantages proposés par ses différentes cartes de paiement via Google Pay pour l’aider à choisir la carte bancaire à utiliser. Apparemment, cette fonctionnalité sera d’abord accessible aux titulaires de cartes American Express et Capital One. Toutefois, Google prévoit d’étendre ces fonctionnalités à plus de cartes à l’avenir.

Extension de l’option « Buy now, pay later »

La dernière nouveauté dévoilée par Google est l’extension de l’option « Buy now, pay later ». Cette fonctionnalité, qui équivaut à l’option Pay Later d’Apple, permet d’étaler les paiements dans le temps. Après une première apparition en ligne, Google a décidé d’étendre cette option à plus de sites marchands et d’applications Android aux Etats-Unis. Les services BNPL, comme Affirm et Zip, s’ajouteront sous les modes de paiement.