Google TV : attention, SmartTube est infectée par un malware !

SmartTube est une application très utilisée pour regarder YouTube sans publicités sur Google TV et Android TV. Cependant, le développeur a confirmé que certaines versions récentes contiennent un malware capable de collecter des données sensibles.

SmartTube : une alternative séduisante devenue dangereuse à cause d’un malware

SmartTube s’était imposée comme l’une des meilleures alternatives à YouTube sur les téléviseurs connectés. Elle permettait de profiter des vidéos sans interruption publicitaire, avec une interface fluide et adaptée aux grands écrans. Contrairement aux bloqueurs de pubs sur navigateur, cette application fonctionnait directement sur Android TV et Fire TV. Par conséquent, cette application était prisée par les utilisateurs réticents à payer un abonnement Premium.

Cependant, fin novembre 2025, plusieurs versions officielles de SmartTube ont été les cibles d’un malware. Selon les analyses, l’infection provient d’un ordinateur de développement compromis. Le code malveillant injecté est capable d’exfiltrer des informations comme le modèle de l’appareil, l’adresse IP locale ou la version d’Android. Ce type de collecte peut ouvrir la porte à des attaques plus ciblées et compromettre la sécurité des utilisateurs.

Que doivent faire les utilisateurs concernés ?

Le développeur de SmartTube recommande de supprimer immédiatement les versions suspectes de l’application. Les utilisateurs doivent vérifier qu’ils n’ont pas installé les dernières mises à jour compromises. De plus, nous vous conseillons de télécharger uniquement des versions sûres, publiées avant la compromission. Une autre solution est d’attendre le correctif. Dans tous les cas, restez vigilant et n’utilisez pas l’application tant que la situation n’est pas totalement résolue.

En tout cas, il est important de rester prudent lorsqu’on installe des applications en dehors des canaux officiels comme le Google Play Store. Même si SmartTube était très populaire, Google ne la validait pas, ce qui augmente les risques de sécurité.