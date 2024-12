Google va supprimer des milliers de comptes Gmail : vérifiez si vous êtes en danger !

Google s’apprête à faire un grand ménage dans ses services. Dès le 1ᵉʳ décembre, des milliers de comptes Gmail inactifs risquent de disparaître définitivement. Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour les utilisateurs négligents. Heureusement, il est encore temps de réagir pour protéger vos données et votre adresse.

Depuis 2022, Google applique une nouvelle politique concernant les comptes Gmail. Selon la firme, tout compte inactif depuis plus de deux ans est susceptible d’être supprimé. Cela inclut non seulement les emails, mais aussi les fichiers Google Drive, les photos sur Google Photos et tout contenu lié à votre compte.

Mais qu’entend-on par « inactif » ? Google considère un compte comme inactif si le détenteur ne fait aucune action. Comme envoyer un email, regarder une vidéo YouTube ou utiliser Google Drive. En revanche, les comptes qui ont des abonnements actifs, comme Google One, ou qui possèdent des vidéos sur YouTube, ne sont pas concernés.

Google justifie cette mesure par des raisons de sécurité : « Les comptes oubliés sont souvent vulnérables. Ils utilisent des mots de passe anciens ou compromis et manquent de protections comme l’authentification à deux facteurs », explique l’entreprise dans un communiqué.

Préservez vos données avant qu’il ne soit trop tard

Si vous n’avez pas utilisé votre compte Gmail depuis un moment, il est urgent d’agir. Pour éviter sa suppression, vous n’avez pas besoin de grandes actions : une simple connexion suffit. Une recherche sur Google, l’envoi d’un email, ou encore l’ouverture de Google Drive réactivent votre compte automatiquement.

Google informe généralement les utilisateurs concernés par email avant de supprimer un compte. Si vous avez reçu un avertissement, suivez les indications sans tarder. Et si vous n’êtes pas sûr de la situation de votre compte, connectez-vous dès maintenant pour vérifier.

Ne négligez pas cette étape. Un compte Gmail contient souvent des souvenirs précieux, des fichiers importants ou des contacts irremplaçables. En prenant quelques minutes pour vous connecter, vous évitez de perdre des données essentielles à jamais.

Google insiste : « Cette mesure est prise pour renforcer la sécurité de nos services et protéger nos utilisateurs ». Un petit effort de votre part aujourd’hui pourrait vous éviter de gros regrets demain.