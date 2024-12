Optimus, le robot d’Elon Musk joue désormais au tennis !

Elon Musk ne cesse de surprendre avec ses avancées dans le domaine des robots. Son robot humanoïde, Optimus, fait à nouveau parler de lui. Après avoir été critiqué lors de sa première présentation, ce dernier dévoile aujourd’hui de nouvelles capacités impressionnantes.

Un robot qui attrape des balles de tennis comme un pro

Optimus, le robot humanoïde développé par Tesla sous la direction d’Elon Musk, franchit un nouveau cap impressionnant. Dans une vidéo de 16 secondes partagée sur le compte X (anciennement Twitter) de Musk, on peut voir Optimus attraper des balles de tennis avec une précision étonnante. Ce court extrait a rapidement attiré l’attention du public, suscitant des discussions sur l’évolution de ses capacités motrices.

Let’s give Optimus a hand for catching ball!

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2024

Ce qui impressionne particulièrement, c’est la nouvelle conception de la main robotique. Elle peut désormais se déplacer avec 22 degrés de liberté. Ce qui est une avancée majeure par rapport à la version précédente qui n’en possédait que trois au niveau du poignet. Avec une couche protectrice ajoutée sur les doigts et la paume, cette amélioration permet à Optimus d’attraper des objets délicats tout en renforçant sa durabilité. Milan Kovac, ingénieur principal chez Tesla, explique : « Chaque mise à jour rapproche Optimus de l’objectif ultime : une interaction naturelle avec son environnement. »

Les capacités d’Optimus progressent dans le monde réel

Depuis sa première présentation, Optimus a souvent été critiqué pour ses limites. Néanmoins, Tesla prouve que le développement avance à grands pas. En octobre, lors de l’événement We Robot, le prototype a montré ses talents dans des tâches pratiques : il distribuait des sacs-cadeaux, servait des boissons et jouait même à pierre-papier-ciseaux avec les participants.

Optimus est programmé pour exécuter des actions concrètes et de plus en plus complexes. Elon Musk a déclaré que ce projet a pour but de « transformer la vie des gens en assistant personnel ou compagnon fiable ». Même si des étapes importantes restent à franchir, chaque progrès est un pas vers un robot plus autonome et plus performant.

Un futur où Optimus pourrait partager votre quotidien

Les ambitions d’Elon Musk pour Optimus ne s’arrêtent pas là. Ce robot pourrait un jour accomplir des tâches domestiques, s’occuper d’enfants ou offrir une aide précieuse aux personnes âgées. Cette vision fait rêver, mais aussi débat. Pour l’instant, les démonstrations sont souvent réalisées dans des environnements contrôlés, avec une intervention humaine pour certaines actions.

Toutefois, l’idée de voir un robot humanoïde capable de jouer au tennis, plier du linge ou interagir naturellement avec les humains marque un tournant. Si Tesla réussit à franchir les défis restants, Optimus pourrait devenir un acteur incontournable de notre quotidien. Comme le dit Elon Musk : « Ce n’est qu’un début, mais le potentiel est énorme. »